https://ria.ru/20220315/ibragimbekov-1778252378.html

Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"

Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни" - РИА Новости, 15.03.2022

Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"

Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:57

2022-03-15T13:57

2022-03-15T13:57

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БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.Ранее стало известно, что тело Ибрагимбекова доставят в Баку 15 марта.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность пришла к нему после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Ибрагимбеков — народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/ibragimbekov-1777698504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, рустам мамед ибрагимбеков, россия, азербайджан, баку, кино и сериалы