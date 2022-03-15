Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни" - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220315/ibragimbekov-1778252378.html
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни" - РИА Новости, 15.03.2022
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"
Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:57
2022-03-15T13:57
культура
новости культуры
рустам мамед ибрагимбеков
россия
азербайджан
баку
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777719714_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_86bb77ac8268446882bdad1f931b5aec.jpg
БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.Ранее стало известно, что тело Ибрагимбекова доставят в Баку 15 марта.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность пришла к нему после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Ибрагимбеков — народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/ibragimbekov-1777698504.html
россия
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777719714_0:0:2616:1962_1920x0_80_0_0_345450132e9bf1801ddbb106342d0156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, рустам мамед ибрагимбеков, россия, азербайджан, баку, кино и сериалы
13:57 15.03.2022
 
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"

Сценарист Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДраматург и режиссер Рустам Ибрагимбеков на церемонии вручения национальной кинематографической премии "НИКА"
Драматург и режиссер Рустам Ибрагимбеков на церемонии вручения национальной кинематографической премии НИКА - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.
"Церемония прощания с народным писателем, председателем Союза кинематографистов Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым состоится завтра (в среду) в 12.00 в Баку в киноцентре "Низами", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что тело Ибрагимбекова доставят в Баку 15 марта.
Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность пришла к нему после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни".
Ибрагимбеков — народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).
Драматург и режиссер Рустам Ибрагимбеков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 16:39В России
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Ибрагимбеков
 
КультураНовости культурыРустам Мамед ИбрагимбековРоссияАзербайджанБакуКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала