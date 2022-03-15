https://ria.ru/20220315/ibragimbekov-1778252378.html
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни" - РИА Новости, 15.03.2022
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"
Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:57
2022-03-15T13:57
2022-03-15T13:57
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БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.Ранее стало известно, что тело Ибрагимбекова доставят в Баку 15 марта.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность пришла к нему после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Ибрагимбеков — народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).
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новости культуры, рустам мамед ибрагимбеков, россия, азербайджан, баку, кино и сериалы
Стало известно, где похоронят сценариста "Белого солнца пустыни"
Сценарист Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения
БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Писатель и драматург, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков будет похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения, рассказали РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.
"Церемония прощания с народным писателем, председателем Союза кинематографистов Азербайджана Рустамом Ибрагимбековым состоится завтра (в среду) в 12.00 в Баку в киноцентре "Низами", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что тело Ибрагимбекова доставят в Баку 15 марта.
Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность пришла к нему после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни".
Ибрагимбеков — народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980).