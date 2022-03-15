https://ria.ru/20220315/gscgameworld-1778193562.html
Разработчик компьютерных игр GSC Game World прекращает продажи в России
Разработчик компьютерных игр GSC Game World прекращает продажи в России - РИА Новости, 15.03.2022
Разработчик компьютерных игр GSC Game World прекращает продажи в России
Украинская студия GSC Game World (разработчик компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.) перестанет продавать свою продукцию российским пользователям, сообщает компания... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:14
2022-03-15T09:14
2022-03-15T09:23
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинская студия GSC Game World (разработчик компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.) перестанет продавать свою продукцию российским пользователям, сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Несколько важных положений: ... Цифровые издания. Уже осуществленные предзаказы остаются действительными, новые не принимаются... Физические издания. Не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ. Для возврата средств - обращайтесь, пожалуйста, в магазины, в которых вы оформляли предзаказ", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что пользователи могут вернуть любой предзаказ."Это последняя наша публикация в социальной сети VK. Если вы хотите продолжить следить за новостями о наших играх, вы можете сделать это на других наших площадках", - добавила компания.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
09:14 15.03.2022 (обновлено: 09:23 15.03.2022)
Разработчик компьютерных игр GSC Game World прекращает продажи в России
Украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World прекращает продажи в России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Украинская студия GSC Game World (разработчик компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.) перестанет продавать свою продукцию российским пользователям, сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Несколько важных положений: ... Цифровые издания. Уже осуществленные предзаказы остаются действительными, новые не принимаются... Физические издания. Не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ. Для возврата средств - обращайтесь, пожалуйста, в магазины, в которых вы оформляли предзаказ", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что пользователи могут вернуть любой предзаказ.
"Это последняя наша публикация в социальной сети VK. Если вы хотите продолжить следить за новостями о наших играх, вы можете сделать это на других наших площадках", - добавила компания.