https://ria.ru/20220315/gosduma-1778263094.html
В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине
В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине
Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной операции на Украине скоро будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер палаты... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:33
2022-03-15T14:33
2022-03-15T14:33
россия
госдума рф
петр толстой
украина
политика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной операции на Украине скоро будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой."Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции на Украине скоро будет готов и внесен в Госдуму", - написал Толстой в своем Telegram-канале, отметив, что это будет правильно.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, петр толстой, украина, политика, ситуация в днр и лнр
В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине
Толстой: в Госдуму внесут проект о статусе ветерана для участников спецоперации на Украине