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В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине

В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

В ГД внесут проект о статусе ветерана для участников операции на Украине

Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной операции на Украине скоро будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер палаты... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:33

2022-03-15T14:33

2022-03-15T14:33

россия

госдума рф

петр толстой

украина

политика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной операции на Украине скоро будет внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой."Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции на Украине скоро будет готов и внесен в Госдуму", - написал Толстой в своем Telegram-канале, отметив, что это будет правильно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, петр толстой, украина, политика, ситуация в днр и лнр