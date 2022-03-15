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В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
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В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы
В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы
США считают, что Россия не должна быть членом Совета Европы, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:10
2022-03-15T23:41
сша
россия
совет европы
в мире
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США считают, что Россия не должна быть членом Совета Европы, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации", - сказал он.Чиновника спросили, не опасается ли Вашингтон, что после выхода Москвы из СЕ возможности для поддержания диалога сузятся. В ответ Прайс заявил, что у России и США достаточно остаточно каналов для коммуникаций.Ранее МИД сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".
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сша, россия, совет европы, в мире, нед прайс
23:10 15.03.2022 (обновлено: 23:41 15.03.2022)
 
В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы

Представитель Госдепа Прайс заявил, что Россия не должна быть членом Совета Европы

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США считают, что Россия не должна быть членом Совета Европы, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации", - сказал он.
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 19:03
Выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян, заявил МИД
Чиновника спросили, не опасается ли Вашингтон, что после выхода Москвы из СЕ возможности для поддержания диалога сузятся. В ответ Прайс заявил, что у России и США достаточно остаточно каналов для коммуникаций.
Ранее МИД сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".
 
СШАРоссияСовет ЕвропыВ миреНед Прайс
 
 
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