https://ria.ru/20220315/gosdep-1778356945.html

В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы

В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022

В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы

США считают, что Россия не должна быть членом Совета Европы, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:10

2022-03-15T23:10

2022-03-15T23:41

сша

россия

совет европы

в мире

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США считают, что Россия не должна быть членом Совета Европы, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации", - сказал он.Чиновника спросили, не опасается ли Вашингтон, что после выхода Москвы из СЕ возможности для поддержания диалога сузятся. В ответ Прайс заявил, что у России и США достаточно остаточно каналов для коммуникаций.Ранее МИД сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".

https://ria.ru/20220315/se-1778329554.html

сша

россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, совет европы, в мире, нед прайс