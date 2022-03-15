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Биография Юрия Горобца

Биография Юрия Горобца - РИА Новости, 15.03.2022

Биография Юрия Горобца

Народный артист России Юрий Васильевич Горобец родился 15 марта 1932 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T02:05

2022-03-15T02:05

2022-03-15T02:05

справки

мхат имени м. горького

гитис

московский драматический театр имени а. с. пушкина

россия

ссср

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Народный артист России Юрий Васильевич Горобец родился 15 марта 1932 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Победив на Всесоюзном конкурсе художественной самодеятельности, был принят без экзаменов в Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), который окончил в 1955 году.В 1955-1957 годах работал в Ярославском театре драмы имени Ф.Г. Волкова (ныне Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова), в 1957-1961 годах – в Одесском русском драматическом театре, в 1961-1971 годах и 1982-1989 годах – в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, в 1972-1982 годах – в Театре имени Вл. Маяковского.С 1989 года и по настоящее время работает во МХАТе имени М. Горького.Во всех театрах был исполнителем ведущих ролей, был занят во множестве спектаклей.В Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова играл в постановках "Повесть о настоящем человеке"(Соколов) по повести Бориса Полевого, "Крылья" (Самосуд) Александра Корнейчука, "В добрый час" (Алексей) Виктора Розова, "Филумена Мартурано" (Аморози) Эдуардо де Филиппо, "Царь Федор Иоаннович" (Багдан Курюков) Алексея Толстого.В Одесском русском драматическом театре был занят в постановках "В поисках радости" (Геннадий) Виктора Розова, "Иркутская история" (Сергей) Алексея Арбузова, "Поздняя любовь" (Дормидонт) Александра Островского и др.В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина играл в спектаклях "День рождения Терезы" (Эдлай Гамильтон) Георгия Мдивани, "Поднятая целина" (Давыдов) Михаила Шолохова, "Зыковы" (Муратов) и "Дети солнца" (Протасов) Максима Горького, "Старомодная комедия" (Родион Николаевич) Алексея Арбузова, "Бесприданница" (Кнуров) и "Женитьба Белугина" (Гаврила Пантелеевич) Александра Островского и пр.Выходил на сцену Московского академического театра им. Вл. Маяковского в постановках "Аристократы" (Громов) Николая Погодина, "Энергичные люди" (Аристарх) Василия Шукшина, "Чайка" (Дорн) Антона Чехова, "Жизнь Клима Самгина" (Ротмистр) Максима Горького и др. Играл в спектаклях МХАТа им. М. Горького "Зойкина квартира" (Гусь) и "Белая гвардия" (Жилин) Михаила Булгакова, "На дне" (Медведев) и "Васса Железнова" (Сергей Петрович) Максима Горького, "Доходное место" (Юсов), "На всякого мудреца довольно простоты" (Крутицкий) и "Без вины виноватые" (Дудукин) Александра Островского, "Три сестры" (Чебутыкин) Антона Чехова, "Макбет" (Привратник) Уильяма Шекспира и др. В текущем репертуаре Юрий Горобец занят в постановке "Красавец мужчина" (Лотохин) Александра Островского. В качестве режиссера Юрий Горобец поставил спектакли "Как мы со Сталиным пропивали Сталинскую премию" по мотивам произведений Виктора Некрасова, "Незримый друг" по пьесе Юрия Осноса, "Босоногий в Афинах" Максвелла Андерсона, "Шоколадный солдатик" Бернарда Шоу, "Кроткая" Федора Достоевского, "Таня" Алексея Арбузова.В 1958 году актер впервые снялся в кино в эпизоде фильма "...Смена начинается в шесть". Роль студента в фильме "Приходите завтра" (1962) принесла актеру известность. Затем вышли десятки картин с его участием. Среди них – "Выстрел в тумане" (1963), "Голубая чашка" (1964), "Сыновья уходят в бой" (1969), "Море в огне" (1970), "Хождение по мукам" (1974), "Экипаж" (1979), "Государственная граница" (1981), "К расследованию приступить" (1986), "Вход в лабиринт" (1989), "Чтобы выжить" (1992) и др. Снимался в телесериалах "Следствие ведут Знатоки (1975),"МУР есть МУР" (2004-2005) и др.Юрий Горобец – лауреат Государственной премии СССР (1984), Народный артист России (1993). Награжден орденом Дружбы (2003), орденом Почета (2007). Юрий Горобец женат. Его супруга – народная артистка России, актриса Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Тамара Лякина. Есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, мхат имени м. горького, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, россия, ссср