https://ria.ru/20220315/genotsid-1778357625.html

Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских

Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских - РИА Новости, 15.03.2022

Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских

Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:19

2022-03-15T23:19

2022-03-15T23:50

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских."Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", — заявил он в эфире канала "24".Шарафмал добавил, что Украине теперь нужна победа, а не мир."И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает", — сказал ведущий.Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы о том, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия