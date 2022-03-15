23:19 15.03.2022 (обновлено: 23:50 15.03.2022)
Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских
Украинский телеведущий Шарафмал в эфире призвал к геноциду русских
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских.
"Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", — заявил он в эфире канала "24".
Шарафмал добавил, что Украине теперь нужна победа, а не мир.
"И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает", — сказал ведущий.
Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы о том, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.