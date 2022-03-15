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Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских - РИА Новости, 15.03.2022
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Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских
Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских - РИА Новости, 15.03.2022
Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских
Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:19
2022-03-15T23:50
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских."Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", — заявил он в эфире канала "24".Шарафмал добавил, что Украине теперь нужна победа, а не мир."И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает", — сказал ведущий.Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы о том, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
23:19 15.03.2022 (обновлено: 23:50 15.03.2022)
 
Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских

Украинский телеведущий Шарафмал в эфире призвал к геноциду русских

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы на месте гибели людей от обстрела в Донецке
Цветы на месте гибели людей от обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Цветы на месте гибели людей от обстрела в Донецке
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских.
"Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", — заявил он в эфире канала "24".
Шарафмал добавил, что Украине теперь нужна победа, а не мир.
"И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает", — сказал ведущий.
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Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы о том, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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