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ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 15.03.2022
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ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"
ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 15.03.2022
ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"
Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:15
2022-03-15T16:15
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
государственное бюро расследований украины
вадим рабинович
олег волошин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро расследований (ГБР) Украины."Сотрудники Госбюро расследований провели обыски у ряда нардепов фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении ГБР расследований в Facebook.В частности, по информации ведомства, оружие и боеприпасы изъяты к депутатов Вадима Рабиновича, Виктора Чорного и Олега Волошина.
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины, вадим рабинович, олег волошин
16:15 15.03.2022
 
ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"

ГБР Украины при обысках у депутатов "Оппозиционной платформы — За жизнь" изъяло оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Сотрудники Госбюро расследований провели обыски у ряда нардепов фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении ГБР расследований в Facebook.
В частности, по информации ведомства, оружие и боеприпасы изъяты к депутатов Вадима Рабиновича, Виктора Чорного и Олега Волошина.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Рада лишила Киву депутатского мандата, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизньГосударственное бюро расследований УкраиныВадим РабиновичОлег Волошин
 
 
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