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ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"
ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 15.03.2022
ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"
Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:15
2022-03-15T16:15
2022-03-15T16:15
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украина
оппозиционная платформа - за жизнь
государственное бюро расследований украины
вадим рабинович
олег волошин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро расследований (ГБР) Украины."Сотрудники Госбюро расследований провели обыски у ряда нардепов фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении ГБР расследований в Facebook.В частности, по информации ведомства, оружие и боеприпасы изъяты к депутатов Вадима Рабиновича, Виктора Чорного и Олега Волошина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины, вадим рабинович, олег волошин
ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"
ГБР Украины при обысках у депутатов "Оппозиционной платформы — За жизнь" изъяло оружие