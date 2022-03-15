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ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"

ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 15.03.2022

ГБР Украины провело обыски у депутатов "Оппозиционной платформы"

Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:15

2022-03-15T16:15

2022-03-15T16:15

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

государственное бюро расследований украины

вадим рабинович

олег волошин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обыски проведены у ряда депутатов фракции украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), изъято оружие, заявили во вторник в Госбюро расследований (ГБР) Украины."Сотрудники Госбюро расследований провели обыски у ряда нардепов фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования неправомерных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении ГБР расследований в Facebook.В частности, по информации ведомства, оружие и боеприпасы изъяты к депутатов Вадима Рабиновича, Виктора Чорного и Олега Волошина.

https://ria.ru/20220315/kiva-1778284646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины, вадим рабинович, олег волошин