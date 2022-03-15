https://ria.ru/20220315/gaz-1778329908.html
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы" - РИА Новости, 15.03.2022
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности магистрали "Ямал — Европа" на предстоящие газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:04
2022-03-15T19:04
2022-03-15T19:20
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности магистрали "Ямал — Европа" на предстоящие газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания накануне не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на газовые сутки впервые с 3 марта."Газпром" все еще может забронировать "Ямал — Европу" на все предстоящие газовые сутки, воспользовавшись дополнительным аукционом, который состоится 4.30 мск, либо воспользоваться более краткосрочным бронированием в течение дня.
https://ria.ru/20220315/gazprom-1778275928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, газпром, европа, в мире, ямал-европа (газопровод), россия, природный газ
19:04 15.03.2022 (обновлено: 19:20 15.03.2022)
"Газпром" не забронировал мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу