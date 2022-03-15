https://ria.ru/20220315/gaz-1778250434.html

Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции

Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции - РИА Новости, 15.03.2022

Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции

Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:47

2022-03-15T13:47

2022-03-15T13:47

природный газ

цены на нефть

европа

северный поток — 2

экономика

париж

франция

нефть

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков."Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введённые против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник."Несмотря на тяжёлую ситуацию, полностью заполнена российским газом украинская газотранспортная структура, наша труба не перекрывалась, и газ идёт", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.За последние дни 109 миллионов кубометров газа прошло по украинской трубе, отметил Мешков.Он подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20220315/energoresursy-1778219853.html

https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html

европа

париж

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, цены на нефть, европа, северный поток — 2, экономика, париж, франция, нефть, россия, в мире