https://ria.ru/20220315/gaz-1778250434.html
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции - РИА Новости, 15.03.2022
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции
Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:47
2022-03-15T13:47
2022-03-15T13:47
природный газ
цены на нефть
европа
северный поток — 2
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нефть
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков."Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введённые против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник."Несмотря на тяжёлую ситуацию, полностью заполнена российским газом украинская газотранспортная структура, наша труба не перекрывалась, и газ идёт", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.За последние дни 109 миллионов кубометров газа прошло по украинской трубе, отметил Мешков.Он подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод "Северный поток — 2".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, цены на нефть, европа, северный поток — 2, экономика, париж, франция, нефть, россия, в мире
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции
Посол во Франции Мешков: Россия выполняет все обязательства по нефти и газу для Европы