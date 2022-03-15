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Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции - РИА Новости, 15.03.2022
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции
Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:47
2022-03-15T13:47
природный газ
цены на нефть
европа
северный поток — 2
экономика
париж
франция
нефть
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков."Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введённые против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник."Несмотря на тяжёлую ситуацию, полностью заполнена российским газом украинская газотранспортная структура, наша труба не перекрывалась, и газ идёт", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.За последние дни 109 миллионов кубометров газа прошло по украинской трубе, отметил Мешков.Он подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод "Северный поток — 2".
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природный газ, цены на нефть, европа, северный поток — 2, экономика, париж, франция, нефть, россия, в мире
13:47 15.03.2022
 
Россия выполняет обязательства по газу для Европы, заявил посол во Франции

Посол во Франции Мешков: Россия выполняет все обязательства по нефти и газу для Европы

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на санкции, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков.
"Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введённые против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
11:44
В Германии испугались последствий резкого отказа от российской нефти и газа
"Несмотря на тяжёлую ситуацию, полностью заполнена российским газом украинская газотранспортная структура, наша труба не перекрывалась, и газ идёт", - сказал посол на пресс-конференции в Париже во вторник.
За последние дни 109 миллионов кубометров газа прошло по украинской трубе, отметил Мешков.
Он подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод "Северный поток — 2".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Природный газЦены на нефтьЕвропаСеверный поток — 2ЭкономикаПарижФранцияНефтьРоссияВ мире
 
 
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