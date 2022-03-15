https://ria.ru/20220315/gaz-1778202494.html

Цены на газ в Европе упали ниже 1,2 тысячи долларов

Цены на газ в Европе упали ниже 1,2 тысячи долларов - РИА Новости, 15.03.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1,2 тысячи долларов

Цены на газ в Европе впервые с 1 марта опустились ниже 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:21

2022-03-15T10:21

2022-03-15T12:02

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 1 марта опустились ниже 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 1194,3 доллара (на 8,3 процента ниже расчетной цены предыдущего дня — 1302,6 доллара). Впрочем, затем они немного выросли — до 1234 долларов, но это все равно на 5,3 процента ниже расчетной цены.Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Исторический максимум на европейском газовом рынке зафиксировали 7 марта — 3892 доллара за тысячу кубов.

https://ria.ru/20220315/neft-1778192879.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии