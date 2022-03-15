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Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине
Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине
Найденные на Украине американские биолаборатории представляют опасность, так как в них содержались смертельные патогены, которые следует уничтожить, говорится в РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:27
2022-03-15T19:54
в мире
митт ромни
сша
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Найденные на Украине американские биолаборатории представляют опасность, так как в них содержались смертельные патогены, которые следует уничтожить, говорится в опубликованном в Twitter видеообращении бывшего члена палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.После этих слов женщина подверглась нападкам. Так, в частности, сенатор-республиканец Митт Ромни призвал приравнять ее заявления к предательству.Позже Габбард выступила в эфире Fox News, где ей пришлось комментировать собственное высказывание. Она подчеркнула, что хотела лишь выразить обеспокоенность за жизни граждан США, которым угрожала опасность столкнуться с пандемией, подобной COVID-19, в случае, если бы патогены из украинских лабораторий вырвались наружу.Политик также обвинила западные СМИ в умышленном утаивании правды о существовании на Украине потенциально опасных биологических разработок, производимых на деньги американских инвесторов.Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе. В связи с этим Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь, комментируя эту информацию, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220315/lavrov-1778261154.html
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в мире, митт ромни, сша, украина
19:27 15.03.2022 (обновлено: 19:54 15.03.2022)
 
Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине

Экс-конгрессмен Габбард призвала уничтожить американские биолаборатории на Украине

© AP Photo / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jeffrey TroutmanАмериканский политик Тулси Габбард
Американский политик Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jeffrey Troutman
Американский политик Тулси Габбард
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Найденные на Украине американские биолаборатории представляют опасность, так как в них содержались смертельные патогены, которые следует уничтожить, говорится в опубликованном в Twitter видеообращении бывшего члена палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.
После этих слов женщина подверглась нападкам. Так, в частности, сенатор-республиканец Митт Ромни призвал приравнять ее заявления к предательству.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
Позже Габбард выступила в эфире Fox News, где ей пришлось комментировать собственное высказывание. Она подчеркнула, что хотела лишь выразить обеспокоенность за жизни граждан США, которым угрожала опасность столкнуться с пандемией, подобной COVID-19, в случае, если бы патогены из украинских лабораторий вырвались наружу.
Политик также обвинила западные СМИ в умышленном утаивании правды о существовании на Украине потенциально опасных биологических разработок, производимых на деньги американских инвесторов.
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Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине, заявил Лавров
Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе. В связи с этим Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь, комментируя эту информацию, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 00:21
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