https://ria.ru/20220315/gabbard-1778333070.html

Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине

Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Американского политика заклеймили предателем из-за правды об Украине

Найденные на Украине американские биолаборатории представляют опасность, так как в них содержались смертельные патогены, которые следует уничтожить, говорится в РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:27

2022-03-15T19:27

2022-03-15T19:54

в мире

митт ромни

сша

украина

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Найденные на Украине американские биолаборатории представляют опасность, так как в них содержались смертельные патогены, которые следует уничтожить, говорится в опубликованном в Twitter видеообращении бывшего члена палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард.После этих слов женщина подверглась нападкам. Так, в частности, сенатор-республиканец Митт Ромни призвал приравнять ее заявления к предательству.Позже Габбард выступила в эфире Fox News, где ей пришлось комментировать собственное высказывание. Она подчеркнула, что хотела лишь выразить обеспокоенность за жизни граждан США, которым угрожала опасность столкнуться с пандемией, подобной COVID-19, в случае, если бы патогены из украинских лабораторий вырвались наружу.Политик также обвинила западные СМИ в умышленном утаивании правды о существовании на Украине потенциально опасных биологических разработок, производимых на деньги американских инвесторов.Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, участвующих в американской военно-биологической программе. В связи с этим Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь, комментируя эту информацию, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220315/lavrov-1778261154.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777574617.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, митт ромни, сша, украина