https://ria.ru/20220315/g20-1778225673.html
В МИД КНР заявили, что G20 не подходит для обсуждения ситуации на Украине
В МИД КНР заявили, что G20 не подходит для обсуждения ситуации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД КНР заявили, что G20 не подходит для обсуждения ситуации на Украине
Китай не считает площадку G20 подходящим местом для обсуждения политических вопросов, включая украинский кризис, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:09
2022-03-15T12:09
2022-03-15T12:09
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китай
индонезия
украина
большая двадцатка
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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Китай не считает площадку G20 подходящим местом для обсуждения политических вопросов, включая украинский кризис, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее СМИ сообщили, что Индонезия - председатель G20 в этом году - не намерена включать в повестку мероприятий обсуждение ситуации на Украине."G20 – это основной форумом для международного экономического сотрудничества, он не является подходящим местом для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, таких как ситуация на Украине", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, как КНР прокомментирует решение Индонезии, которая не планирует включать украинский кризис в повестку G20.Дипломат отметил, что на данный момент на G20 возложены важные обязанности по содействию международному сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией и обеспечению стабильного восстановления мировой экономики.
https://ria.ru/20220315/kontekst-1778180895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индонезия, украина, большая двадцатка
В МИД КНР заявили, что G20 не подходит для обсуждения ситуации на Украине
МИД КНР: Китай не считает G20 подходящей площадкой для обсуждения ситуации на Украине