https://ria.ru/20220315/es-1778342167.html
ЕС запретил новые инвестиции в энергетический сектор России
ЕС запретил новые инвестиции в энергетический сектор России - РИА Новости, 15.03.2022
ЕС запретил новые инвестиции в энергетический сектор России
Евросоюз запретил покупать и расширять доли в компаниях, работающих в энергетическом секторе России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:21
2022-03-15T20:21
2022-03-15T22:59
россия
экономика
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз запретил покупать и расширять доли в компаниях, работающих в энергетическом секторе России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России", - говорится в документе.ЕС запретил создавать СП, а также предоставлять финансирование любому юрлицу, организации или органу, работающему в энергетическом секторе в России.Кроме того, Евросоюз запретил создавать совместные предприятия (СП) с компаниями, работающими в энергетическом секторе в России - документ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено… создавать любое новое совместное предприятие с любым юридическим лицом, организацией или органом, зарегистрированным или учрежденным в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и работающим в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.Евросоюз запретил предоставлять финансирование компаниям, работающим в энергетическом секторе России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Должно быть запрещено… предоставлять или быть частью любой договоренности о предоставлении любого нового займа или кредита или иначе предоставлять финансирование, включая акционерный капитал, любому юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и работающему в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.Запрет вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778207976.html
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
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РИА Новости
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россия, экономика, европа
20:21 15.03.2022 (обновлено: 22:59 15.03.2022)
ЕС запретил новые инвестиции в энергетический сектор России
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в энергетическом секторе России
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости.
Евросоюз запретил
покупать и расширять доли в компаниях, работающих в энергетическом секторе России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или органе, зарегистрированном или учрежденном в соответствии с законодательством России
или любой другой третьей страны и осуществляющем свою деятельность в энергетическом секторе России", - говорится в документе.
ЕС запретил создавать СП, а также предоставлять финансирование любому юрлицу, организации или органу, работающему в энергетическом секторе в России.
Кроме того, Евросоюз запретил создавать совместные предприятия (СП) с компаниями, работающими в энергетическом секторе в России - документ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено… создавать любое новое совместное предприятие с любым юридическим лицом, организацией или органом, зарегистрированным или учрежденным в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и работающим в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.
Евросоюз запретил предоставлять финансирование компаниям, работающим в энергетическом секторе России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено… предоставлять или быть частью любой договоренности о предоставлении любого нового займа или кредита или иначе предоставлять финансирование, включая акционерный капитал, любому юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и работающему в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.
Запрет вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.