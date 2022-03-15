https://ria.ru/20220315/eksport-1778339913.html

ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро

ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро - РИА Новости, 15.03.2022

ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро

Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок,... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:04

2022-03-15T20:04

2022-03-15T23:24

россия

евросоюз

в мире

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя, говорится в опубликованном в официальном журнале решении Совета ЕС.В частности, под санкциями оказываются поставки автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.В документе уточняется, что к экспорту в Россию из ЕС запрещены товары, дороже 300 евро из следующего перечня: икра, вина, включая шампанские, другой алкоголь, сигары, духи, косметика, парики, одежда. Запрещается поставка домашней электроники, включая игровые приставки, дороже 750 евро. Также нельзя экспортировать в РФ звукозаписывающую аппаратуру, фототехнику и проекторы дороже тысячи евро и музыкальные инструменты, цена которых превышает 1,5 тысячи евро. Транспортные средства дороже пятидесяти тысяч евро, за исключением машин скорой медицинской помощи, а также мотоциклы стоимостью свыше пяти тысяч евро также запрещаются к экспорту из Евросоюза в РФ. Запрет, кроме того, распространяется на дорогую посуду, наручные часы с драгоценными камнями, сумки класса "люкс", коллекционное холодное оружие и другие предметы роскоши.Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 миллиардов евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 миллиарда евро. "Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными", - пояснил он.Евросоюз запретил с 15 апреля текущего года предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, учрежденным в России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."С 15 апреля 2022 года должно быть запрещено предоставление услуг кредитных рейтингов любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России", - говорится в документе.Ранее Еврокомиссия поясняла, что новые ограничительные меры включают в себя запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС.

https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html

https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, евросоюз, в мире, санкции