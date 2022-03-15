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ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро - РИА Новости, 15.03.2022
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ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро
ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро - РИА Новости, 15.03.2022
ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро
Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:04
2022-03-15T23:24
россия
евросоюз
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя, говорится в опубликованном в официальном журнале решении Совета ЕС.В частности, под санкциями оказываются поставки автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.В документе уточняется, что к экспорту в Россию из ЕС запрещены товары, дороже 300 евро из следующего перечня: икра, вина, включая шампанские, другой алкоголь, сигары, духи, косметика, парики, одежда. Запрещается поставка домашней электроники, включая игровые приставки, дороже 750 евро. Также нельзя экспортировать в РФ звукозаписывающую аппаратуру, фототехнику и проекторы дороже тысячи евро и музыкальные инструменты, цена которых превышает 1,5 тысячи евро. Транспортные средства дороже пятидесяти тысяч евро, за исключением машин скорой медицинской помощи, а также мотоциклы стоимостью свыше пяти тысяч евро также запрещаются к экспорту из Евросоюза в РФ. Запрет, кроме того, распространяется на дорогую посуду, наручные часы с драгоценными камнями, сумки класса "люкс", коллекционное холодное оружие и другие предметы роскоши.Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 миллиардов евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 миллиарда евро. "Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными", - пояснил он.Евросоюз запретил с 15 апреля текущего года предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, учрежденным в России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."С 15 апреля 2022 года должно быть запрещено предоставление услуг кредитных рейтингов любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России", - говорится в документе.Ранее Еврокомиссия поясняла, что новые ограничительные меры включают в себя запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС.
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россия, евросоюз, в мире, санкции
20:04 15.03.2022 (обновлено: 23:24 15.03.2022)
 
ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро

Евросоюз запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Европейский союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, а также техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов, дорогого алкоголя, говорится в опубликованном в официальном журнале решении Совета ЕС.
"Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары", - указали в ЕС.
В частности, под санкциями оказываются поставки автомобилей стоимостью выше 50 тысяч евро, музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.
В документе уточняется, что к экспорту в Россию из ЕС запрещены товары, дороже 300 евро из следующего перечня: икра, вина, включая шампанские, другой алкоголь, сигары, духи, косметика, парики, одежда. Запрещается поставка домашней электроники, включая игровые приставки, дороже 750 евро. Также нельзя экспортировать в РФ звукозаписывающую аппаратуру, фототехнику и проекторы дороже тысячи евро и музыкальные инструменты, цена которых превышает 1,5 тысячи евро. Транспортные средства дороже пятидесяти тысяч евро, за исключением машин скорой медицинской помощи, а также мотоциклы стоимостью свыше пяти тысяч евро также запрещаются к экспорту из Евросоюза в РФ. Запрет, кроме того, распространяется на дорогую посуду, наручные часы с драгоценными камнями, сумки класса "люкс", коллекционное холодное оружие и другие предметы роскоши.
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Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 миллиардов евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 миллиарда евро. "Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными", - пояснил он.
Евросоюз запретил с 15 апреля текущего года предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, учрежденным в России, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"С 15 апреля 2022 года должно быть запрещено предоставление услуг кредитных рейтингов любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России", - говорится в документе.
Ранее Еврокомиссия поясняла, что новые ограничительные меры включают в себя запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС.
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