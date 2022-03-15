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Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 15.03.2022
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Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики
Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 15.03.2022
Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, возглавил ее лично, РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:38
2022-03-15T14:38
экономика
владимир чистюхин
сергей собянин
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
александр новак
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, возглавил ее лично, сообщила пресс-служба кабмина.Первое заседание пройдет 15 марта в режиме видеоконференции.Как отмечается, в состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минтранса РФ Виталий Савельев.Кроме того, в составе президиума – помощник президента Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин."Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает сейчас в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет ее лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778235315.html
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экономика, владимир чистюхин, сергей собянин, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, александр новак, татьяна голикова, антон силуанов, правительство рф, максим орешкин
14:38 15.03.2022
 
Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики

Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, возглавил ее лично, сообщила пресс-служба кабмина.
Первое заседание пройдет 15 марта в режиме видеоконференции.
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Как отмечается, в состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
Кроме того, в составе президиума – помощник президента Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин.
"Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает сейчас в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет ее лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения", - отмечают в пресс-службе.
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ЭкономикаВладимир ЧистюхинСергей СобянинДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинАлександр НовакТатьяна ГоликоваАнтон СилуановПравительство РФМаксим Орешкин
 
 
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