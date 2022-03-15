https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778264689.html

Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики

Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики - РИА Новости, 15.03.2022

Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, возглавил ее лично, РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:38

2022-03-15T14:38

2022-03-15T14:38

экономика

владимир чистюхин

сергей собянин

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

александр новак

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, возглавил ее лично, сообщила пресс-служба кабмина.Первое заседание пройдет 15 марта в режиме видеоконференции.Как отмечается, в состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минтранса РФ Виталий Савельев.Кроме того, в составе президиума – помощник президента Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин."Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает сейчас в режиме оперативного штаба. Михаил Мишустин возглавляет ее лично. Правкомиссия создана для выработки решений, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансовых рынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на социальную защиту населения", - отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778235315.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

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Ольга Маркова

экономика, владимир чистюхин, сергей собянин, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, александр новак, татьяна голикова, антон силуанов, правительство рф, максим орешкин