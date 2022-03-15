https://ria.ru/20220315/dtp-1778192369.html

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 15.03.2022

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и машины скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:05

2022-03-15T09:05

2022-03-15T09:05

происшествия

авто

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и машины скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД."По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясь по улице Павла Шаманова со стороны улицы Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина, не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами, и допустил столкновение с ней", - говорится в сообщении.В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля скорой, а также водитель микроавтобуса. Пассажиры скорой медицинской помощи доставлены в медучреждения, водители от госпитализации отказались.По данным ГИБДД, за рулем Fiat Ducato находился 21–летний мужчина, которого пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

https://ria.ru/20220315/novosibirsk-1778183625.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, авто, екатеринбург