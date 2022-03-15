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В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 15.03.2022
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В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой
В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой - РИА Новости, 15.03.2022
В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой
Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и машины скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:05
2022-03-15T09:05
происшествия
авто
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и машины скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД."По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясь по улице Павла Шаманова со стороны улицы Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина, не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами, и допустил столкновение с ней", - говорится в сообщении.В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля скорой, а также водитель микроавтобуса. Пассажиры скорой медицинской помощи доставлены в медучреждения, водители от госпитализации отказались.По данным ГИБДД, за рулем Fiat Ducato находился 21–летний мужчина, которого пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
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происшествия, авто, екатеринбург
09:05 15.03.2022
 
В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и скорой в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и машины скорой помощи в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясь по улице Павла Шаманова со стороны улицы Анатолия Мехренцева в сторону Рябинина, не предоставил преимущество в движении автомашине скорой медицинской помощи, которая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами, и допустил столкновение с ней", - говорится в сообщении.
В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля скорой, а также водитель микроавтобуса. Пассажиры скорой медицинской помощи доставлены в медучреждения, водители от госпитализации отказались.
По данным ГИБДД, за рулем Fiat Ducato находился 21–летний мужчина, которого пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
06:18
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