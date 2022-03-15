https://ria.ru/20220315/donetsk-1778320130.html

Запад замалчивает украинские удары по Донецку, заявили в Минобороны

Запад замалчивает украинские удары по Донецку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.03.2022

Запад замалчивает украинские удары по Донецку, заявили в Минобороны

Западные страны и международные организации замалчивают о фактах нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов по Донецку, заявил во вторник... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:20

2022-03-15T18:20

2022-03-15T18:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

донецк (днр)

донецкая народная республика

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_969687f2d644d602ef645645b354f2f9.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Западные страны и международные организации замалчивают о фактах нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов по Донецку, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Страны Запада, а также такие международные организации как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие правозащитные организации по-прежнему замалчивают ужасающие факты нанесения ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным районам Донецка", - сказал Мизинцев.Он упрекнул их в том, что они не владеют текущей обстановкой на "земле", но при этом отвлекают профильные российские ведомства различными и множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан с территорий, при этом подконтрольных украинским военным, а не Вооруженным Силам России.

россия

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), донецкая народная республика, обсе, оон, международный комитет красного креста (мккк)