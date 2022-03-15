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Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка

Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка

Украинские войска вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:20

2022-03-15T10:20

2022-03-15T10:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

петровский район

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению ДНР в Telegram-канале, обстрел по Донецку был зафиксирован в 10.00, по городу было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее во вторник представительство уже фиксировало обстрел Петровского района, украинские войска тогда выпустили четыре мины калибром 120 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, вооруженные силы рф, россия