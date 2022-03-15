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Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка

Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка - РИА Новости, 15.03.2022

Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка

Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил во вторник утром мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:24

2022-03-15T08:24

2022-03-15T08:30

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил во вторник утром мэр города Алексей Кулемзин."Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!" - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее в понедельник у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета "Точка-У". Жертвами ракетного удара стали 20 человек, еще 36 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин, прибывший на место трагедии, заявил, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей украинских войск являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс