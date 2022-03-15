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Украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
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Украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 15.03.2022
Украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из "Градов" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:05
2022-03-15T16:08
в мире
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донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из "Градов" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:05 15.03.2022 (обновлено: 16:08 15.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт Гольмовский в ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из "Градов" по Гольмовскому в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили 20 ракет из "Градов" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Гольмовский, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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