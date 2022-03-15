14:17 15.03.2022 (обновлено: 15:55 15.03.2022)
Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном
Лавров: Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Переговоры прошли в традиционно дружественной атмосфере, были откровенными и конкретными, я считаю, очень полезными", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой.
"Сейчас продолжается проработка проекта нового большого межгосударственного договора, с инициативой принятия которого выступила иранская сторона и мы выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем подписании", - подчеркнул он.