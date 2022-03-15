Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/dogovor-1778259687.html
Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном
Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном - РИА Новости, 15.03.2022
Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном
Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:17
2022-03-15T15:55
сергей лавров
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778284450_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_934fc7e63fb0511726cfa94618ed2f0d.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Переговоры прошли в традиционно дружественной атмосфере, были откровенными и конкретными, я считаю, очень полезными", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой."Сейчас продолжается проработка проекта нового большого межгосударственного договора, с инициативой принятия которого выступила иранская сторона и мы выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем подписании", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220315/iran-1778255750.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778284450_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_52ae75aaa6f23e54447d969412048e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана
14:17 15.03.2022 (обновлено: 15:55 15.03.2022)
 
Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном

Лавров: Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Переговоры прошли в традиционно дружественной атмосфере, были откровенными и конкретными, я считаю, очень полезными", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой.
"Сейчас продолжается проработка проекта нового большого межгосударственного договора, с инициативой принятия которого выступила иранская сторона и мы выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем подписании", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
14:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров поблагодарил Иран за объективную позицию по Украине
 
Сергей ЛавровИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала