https://ria.ru/20220315/dogovor-1778259687.html

Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном

Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном - РИА Новости, 15.03.2022

Лавров рассказал о работе над проектом нового договора с Ираном

Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:17

2022-03-15T14:17

2022-03-15T15:55

сергей лавров

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид ирана

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия и Иран продолжают проработку проекта нового межгосударственного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Переговоры прошли в традиционно дружественной атмосфере, были откровенными и конкретными, я считаю, очень полезными", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой."Сейчас продолжается проработка проекта нового большого межгосударственного договора, с инициативой принятия которого выступила иранская сторона и мы выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем подписании", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220315/iran-1778255750.html

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана