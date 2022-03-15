https://ria.ru/20220315/dnr-1778353552.html

Украина нанесла удар по ДНР из "Точки-У", пострадали порядка десяти человек

Украина нанесла удар по ДНР из "Точки-У", пострадали порядка десяти человек - РИА Новости, 16.03.2022

Украина нанесла удар по ДНР из "Точки-У", пострадали порядка десяти человек

Порядка десяти человек пострадали после обстрела ДНР украинскими войсками из комплекса "Точка-У", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-15T22:26

2022-03-15T22:26

2022-03-16T00:34

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Порядка десяти человек пострадали после обстрела ДНР украинскими войсками из комплекса "Точка-У", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.В Telegram-канале министерства здравоохранения республики отметили, что среди пострадавших трое детей."По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Пострадал микрорайон Солнечный в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов", — уточнили в представительстве республики в СЦКК.В сообщении отмечается, что ПВО удалось перехватить ракету, в Макеевке упали ее обломки.Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка из "Точки-У" с кассетной боевой частью. Ракету также сбило ПВО. Погиб 21 человек, еще 37 пострадали, 23 из них госпитализировали.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина