https://ria.ru/20220315/dnr-1778333887.html

В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск

В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск - РИА Новости, 15.03.2022

В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о "полной денацификации" 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T19:32

2022-03-15T19:32

2022-03-15T19:54

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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о "полной денацификации" 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении."По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина