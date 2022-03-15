https://ria.ru/20220315/dnr-1778333887.html
В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск
В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск - РИА Новости, 15.03.2022
В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о "полной денацификации" 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:32
2022-03-15T19:32
2022-03-15T19:54
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о "полной денацификации" 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении."По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
19:32 15.03.2022 (обновлено: 19:54 15.03.2022)
В ДНР сообщили о полной денацификации 53-й бригады украинских войск
Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 53-й бригады украинских войск