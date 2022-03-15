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ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/dnr-1778312875.html
ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин
ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.03.2022
ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин
Донецкая народная республика справится с освобождением территории от украинских националистов своими силами, а также при поддержке ВС РФ, заявил журналистам во... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:50
2022-03-15T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика справится с освобождением территории от украинских националистов своими силами, а также при поддержке ВС РФ, заявил журналистам во вторник глава республики Денис Пушилин.Пушилину задали вопрос, как много добровольцев из разных стран готовы прибыть для оказания помощи в освобождении ДНР от националистов. "Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения... Но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной республики", - сказал глава республики. По его словам, несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран, республика сама справится с освобождением территории от украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776771969.html
https://ria.ru/20220314/donbass-1778043648.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
17:50 15.03.2022 (обновлено: 18:03 15.03.2022)
 
ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: республика сама сможет справиться с освобождением территории

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика справится с освобождением территории от украинских националистов своими силами, а также при поддержке ВС РФ, заявил журналистам во вторник глава республики Денис Пушилин.
Пушилину задали вопрос, как много добровольцев из разных стран готовы прибыть для оказания помощи в освобождении ДНР от националистов. "Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения... Но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной республики", - сказал глава республики. По его словам, несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран, республика сама справится с освобождением территории от украинских националистов.
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Участники акции в поддержку России у посольства РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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