https://ria.ru/20220315/dnr-1778312875.html

ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин

ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.03.2022

ДНР не требуется помощь иностранных добровольцев, заявил Пушилин

Донецкая народная республика справится с освобождением территории от украинских националистов своими силами, а также при поддержке ВС РФ, заявил журналистам во... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:50

2022-03-15T17:50

2022-03-15T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика справится с освобождением территории от украинских националистов своими силами, а также при поддержке ВС РФ, заявил журналистам во вторник глава республики Денис Пушилин.Пушилину задали вопрос, как много добровольцев из разных стран готовы прибыть для оказания помощи в освобождении ДНР от националистов. "Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения... Но у нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной республики", - сказал глава республики. По его словам, несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран, республика сама справится с освобождением территории от украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776771969.html

https://ria.ru/20220314/donbass-1778043648.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр