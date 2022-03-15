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В ДНР из-за обстрела поврежден газопровод в Красном Партизане - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/dnr-1778206842.html
В ДНР из-за обстрела поврежден газопровод в Красном Партизане
В ДНР из-за обстрела поврежден газопровод в Красном Партизане - РИА Новости, 15.03.2022
В ДНР из-за обстрела поврежден газопровод в Красном Партизане
Газопровод поврежден в населенном пункте Красный Партизан в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:44
2022-03-15T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мчс днр
ситуация в днр и лнр
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Газопровод поврежден в населенном пункте Красный Партизан в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о повреждении газопровода с последующим возгоранием по адресу: н.п. Красный Партизан, ул. Фабричная в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что во вторник утром украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Красный Партизан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, мчс днр, ситуация в днр и лнр, россия, украина
10:44 15.03.2022 (обновлено: 10:54 15.03.2022)
 
В ДНР из-за обстрела поврежден газопровод в Красном Партизане

В ДНР обстрелом украинских войск поврежден газопровод в Красном Партизане

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГаз в Донецке
Газ в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Газ в Донецке
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Газопровод поврежден в населенном пункте Красный Партизан в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о повреждении газопровода с последующим возгоранием по адресу: н.п. Красный Партизан, ул. Фабричная в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что во вторник утром украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по населенному пункту Красный Партизан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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