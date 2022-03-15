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Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/dnr-1778199713.html
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому - РИА Новости, 15.03.2022
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому
Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:04
2022-03-15T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2", - сказал Конашенков.
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия
10:04 15.03.2022 (обновлено: 10:23 15.03.2022)
 
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому

Народная милиция ДНР прорвала украинскую оборону и вышла к Верхнеторецкому

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2", - сказал Конашенков.
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