https://ria.ru/20220315/dnr-1778199713.html

Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому

Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому - РИА Новости, 15.03.2022

Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому

Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:04

2022-03-15T10:04

2022-03-15T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2", - сказал Конашенков.

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донецкая народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия