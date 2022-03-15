https://ria.ru/20220315/dnr-1778199713.html
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому - РИА Новости, 15.03.2022
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому
Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:04
2022-03-15T10:04
2022-03-15T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Войска ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, заявил во вторник на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ДНР, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов и взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия
10:04 15.03.2022 (обновлено: 10:23 15.03.2022)
Народная милиция ДНР вышла к Верхнеторецкому
Народная милиция ДНР прорвала украинскую оборону и вышла к Верхнеторецкому