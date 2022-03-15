09:23 15.03.2022 (обновлено: 09:31 15.03.2022)
СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного, по его оценке, уголовного преследования на Украине Марии Захаровой и генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - говорится в релизе.
Генпрокуратура Украины ранее заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главкома ВКС России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.
"Это очередная вопиющая попытка украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг", - добавили в СК РФ.