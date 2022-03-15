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СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине

СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного, по его оценке, уголовного преследования на Украине Марии Захаровой и генералов РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T09:23

2022-03-15T09:23

2022-03-15T09:31

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

генеральная прокуратура рф

мария захарова

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного, по его оценке, уголовного преследования на Украине Марии Захаровой и генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства."Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - говорится в релизе.Генпрокуратура Украины ранее заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главкома ВКС России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова."Это очередная вопиющая попытка украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20220314/zakharova-1778173210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, генеральная прокуратура рф, мария захарова, россия, украина, вооруженные силы рф