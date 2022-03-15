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СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине
СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного, по его оценке, уголовного преследования на Украине Марии Захаровой и генералов РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T09:23
2022-03-15T09:31
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
генеральная прокуратура рф
мария захарова
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного, по его оценке, уголовного преследования на Украине Марии Захаровой и генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства."Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - говорится в релизе.Генпрокуратура Украины ранее заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главкома ВКС России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова."Это очередная вопиющая попытка украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг", - добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20220314/zakharova-1778173210.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, генеральная прокуратура рф, мария захарова, россия, украина, вооруженные силы рф
09:23 15.03.2022 (обновлено: 09:31 15.03.2022)
 
СК возбудит дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконных уголовных преследований на Украине

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного, по его оценке, уголовного преследования на Украине Марии Захаровой и генералов Сергея Суровикина и Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - говорится в релизе.
Генпрокуратура Украины ранее заявила о возбуждении уголовного дела в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главкома ВКС России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.
"Это очередная вопиющая попытка украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг", - добавили в СК РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияГенеральная прокуратура РФМария ЗахароваРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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