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Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК - РИА Новости, 15.03.2022
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Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК
Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК - РИА Новости, 15.03.2022
Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК
Ведущий Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что только что был в эфире "России 24". РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:26
2022-03-15T23:48
общество
вгтрк
бразилия
сергей брилев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что только что был в эфире "России 24".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Брилев уходит из ВГТРК."Ну как я физически могу уйти, если я сегодня после Армении и Эмиратов перелетел в Бразилию и только что был в эфире "России 24"?" — написал Брилев в ответ на вопрос РИА Новости о его уходе из ВГТРК.Он добавил, что уже не первую неделю находится в командировке, где делает серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Также одновременно снимается сразу два документальных фильма.
https://ria.ru/20220315/ntv-1778238049.html
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общество, вгтрк, бразилия, сергей брилев
23:26 15.03.2022 (обновлено: 23:48 15.03.2022)
 
Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК

Ведущий Сергей Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК

© Фото : пресс-служба ВГТРК Сергей Брилев
Сергей Брилев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Сергей Брилев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что только что был в эфире "России 24".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Брилев уходит из ВГТРК.
"Ну как я физически могу уйти, если я сегодня после Армении и Эмиратов перелетел в Бразилию и только что был в эфире "России 24"?" — написал Брилев в ответ на вопрос РИА Новости о его уходе из ВГТРК.
Он добавил, что уже не первую неделю находится в командировке, где делает серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Также одновременно снимается сразу два документальных фильма.
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 12:56
На НТВ подтвердили, что ведущая Гильдеева больше не работает на канале
 
ОбществоВГТРКБразилияСергей Брилев
 
 
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