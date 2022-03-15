https://ria.ru/20220315/brilev-1778357969.html

Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК

Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК - РИА Новости, 15.03.2022

Брилев опроверг информацию об уходе из ВГТРК

Ведущий Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что только что был в эфире "России 24". РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:26

2022-03-15T23:26

2022-03-15T23:48

общество

вгтрк

бразилия

сергей брилев

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ведущий Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что только что был в эфире "России 24".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Брилев уходит из ВГТРК."Ну как я физически могу уйти, если я сегодня после Армении и Эмиратов перелетел в Бразилию и только что был в эфире "России 24"?" — написал Брилев в ответ на вопрос РИА Новости о его уходе из ВГТРК.Он добавил, что уже не первую неделю находится в командировке, где делает серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Также одновременно снимается сразу два документальных фильма.

https://ria.ru/20220315/ntv-1778238049.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, вгтрк, бразилия, сергей брилев