https://ria.ru/20220315/berdymukhamedov-1777440198.html
Биография Сердара Бердымухамедова
Биография Сердара Бердымухамедова - РИА Новости, 15.03.2022
Биография Сердара Бердымухамедова
Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в городе Ашхабаде (Туркмения). Единственный сын действующего президента Туркмении Гурбангулы... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:31
2022-03-15T13:31
2022-03-15T13:31
справки
сердар бердымухамедов
туркмения
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Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года в городе Ашхабаде (Туркмения). Единственный сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности "инженер-технолог", в 2011 году – Дипломатическую академию МИД РФ. В 2011-2013 годах учился в Швейцарии в Центре политики безопасности, где получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.В июле-ноябре 2001 года работал главным специалистом в Управлении внешнеэкономических отношений Государственного объединения пищевой промышленности Туркмении.В 2001-2003 годах проходил воинскую службу.В 2003-2008 годах работал главным специалистом основного отдела по плодоовощной промышленности, главным специалистом основного отдела по безалкогольному пиву и винной промышленности Государственного объединения пищевой промышленности Туркмении.В 2008-2011 годах во время учебы в Дипломатической академии МИД РФ работал советником посла при дипмиссии Туркмении в Москве.В 2011-2013 годах во время учебы в Швейцарии был советником постпреда Туркмении при учреждении ООН в Женеве.В августе-декабре 2013 года занимал должность начальника отдела Европейских стран МИД Туркмении.В 2013-2016 годах был заместителем директора Государственного агентства при президенте Туркмении по эксплуатации и обороту нефтегазовых средств.В 2016-2017 годах возглавлял Департамент международного вещания МИД Туркмении.В ноябре 2016 года был избран депутатом меджлиса (парламента) Туркмении, возглавлял комитет по законодательству и нормам.В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркмении. Тогда же был переизбран в меджлис (парламент) страны. В январе 2019 года был освобожден от должности заместителя главы МИД Туркмении и назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области).В июне 2019 года Сердара Бердымухамедова назначен хякимом этого велаята.С февраля 2020 года он занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркмении. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера.В феврале 2022 года Сердар Бердымухамедов был выдвинут кандидатом в президенты Туркмении от Демократической партии. Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию "Туркменские алабаи". Является заслуженным тренером и заслуженным собаководом Туркмении.Сердар Бердымухамедов женат, у него есть сын и три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сердар бердымухамедов , туркмения
Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года
в городе Ашхабаде (Туркмения). Единственный сын действующего
президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
В 2001 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности "инженер-технолог", в 2011 году – Дипломатическую академию МИД РФ. В 2011-2013 годах учился в Швейцарии в Центре политики безопасности, где получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.
В июле-ноябре 2001 года работал главным специалистом в Управлении внешнеэкономических отношений Государственного объединения пищевой промышленности Туркмении.
В 2001-2003 годах проходил воинскую службу.
В 2003-2008 годах работал главным специалистом основного отдела по плодоовощной промышленности, главным специалистом основного отдела по безалкогольному пиву и винной промышленности Государственного объединения пищевой промышленности Туркмении.
В 2008-2011 годах во время учебы в Дипломатической академии МИД РФ работал советником посла при дипмиссии Туркмении в Москве.
В 2011-2013 годах во время учебы в Швейцарии был советником постпреда Туркмении при учреждении ООН в Женеве.
В августе-декабре 2013 года занимал должность начальника отдела Европейских стран МИД Туркмении.
В 2013-2016 годах был заместителем директора Государственного агентства при президенте Туркмении по эксплуатации и обороту нефтегазовых средств.
В 2016-2017 годах возглавлял Департамент международного вещания МИД Туркмении.
В ноябре 2016 года был избран
депутатом меджлиса (парламента) Туркмении, возглавлял комитет по законодательству и нормам.
В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов
был назначен
заместителем главы МИД Туркмении. Тогда же был переизбран в меджлис (парламент) страны.
В январе 2019 года был освобожден
от должности заместителя главы МИД Туркмении и назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области).
В июне 2019 года Сердара Бердымухамедова назначен хякимом этого велаята.
С февраля 2020 года он занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркмении. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера.
В феврале 2022 года Сердар Бердымухамедов был выдвинут
кандидатом в президенты Туркмении от Демократической партии.
Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию "Туркменские алабаи". Является заслуженным тренером и заслуженным собаководом Туркмении.
Сердар Бердымухамедов женат, у него есть сын и три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников