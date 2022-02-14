https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772748146.html
Сына президента Туркмении выдвинули кандидатом на выборы
Сына президента Туркмении выдвинули кандидатом на выборы - РИА Новости, 14.02.2022
Сына президента Туркмении выдвинули кандидатом на выборы
Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана в понедельник выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:46
2022-02-14T16:46
2022-02-14T16:58
туркмения
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана в понедельник выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом в президенты Туркменистана на выборах, которые пройдут 12 марта, сообщает туркменский новостной сайт @salamnews_rus."Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова", - говорится в сообщении.Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркменистана. В соответствии с решением Центризбиркома Туркмении, в стране с понедельника стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны - выдвижение кандидатов.Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. В соответствии с Избирательным кодексом Туркмении, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркмении действуют три политические партии - Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.Демократическая партия Туркменистана - старейшая политическая партия страны. Она была создана в 1991 году.Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 года учился в Дипломатической академии МИД России и стал специалистом по международным отношениям. В 2011-2013 годах он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и стал специалистом по европейской и международной безопасности. В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана. Тогда же он был переизбран в меджлис (парламент) Туркменистана. В январе 2019 года Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя главы МИД Туркменистана и назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области). В июне 2019 года он был освобожден от обязанностей заместителя хякима и назначен хякимом этого велаята. С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера. Также Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию "Туркменские алабаи".
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туркмения, в мире
16:46 14.02.2022 (обновлено: 16:58 14.02.2022)
Сына президента Туркмении выдвинули кандидатом на выборы
Сын главы Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом на выборы президента
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана в понедельник выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом в президенты Туркменистана на выборах, которые пройдут 12 марта, сообщает туркменский новостной сайт @salamnews_rus
.
"Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркменистана. В соответствии с решением Центризбиркома Туркмении
, в стране с понедельника стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны - выдвижение кандидатов.
Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. В соответствии с Избирательным кодексом Туркмении, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.
Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркмении действуют три политические партии - Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Демократическая партия Туркменистана - старейшая политическая партия страны. Она была создана в 1991 году.
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 года учился в Дипломатической академии МИД России
и стал специалистом по международным отношениям. В 2011-2013 годах он также учился в Женеве
в Центре политики безопасности и стал специалистом по европейской и международной безопасности. В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана
. Тогда же он был переизбран в меджлис (парламент) Туркменистана. В январе 2019 года Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя главы МИД Туркменистана и назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области). В июне 2019 года он был освобожден от обязанностей заместителя хякима и назначен хякимом этого велаята. С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера. Также Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию "Туркменские алабаи".