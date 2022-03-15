https://ria.ru/20220315/bayer-1778266071.html
Bayer продолжит производить лекарства в России
Bayer продолжит производить лекарства в России - РИА Новости, 15.03.2022
Bayer продолжит производить лекарства в России
Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:44
2022-03-15T14:44
2022-03-15T14:51
экономика
bayer
снг
россия
белоруссия
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения."Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции... Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, bayer, снг, россия, белоруссия, здоровье - общество
14:44 15.03.2022 (обновлено: 14:51 15.03.2022)
Bayer продолжит производить лекарства в России
В компании Bayer заявили, что продолжат производить лекарства в России и сохранят поставки
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России
и Белоруссии
, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения.
"Bayer
продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции... Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ
, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.
Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).