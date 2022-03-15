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Bayer продолжит производить лекарства в России - РИА Новости, 15.03.2022
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Bayer продолжит производить лекарства в России
Bayer продолжит производить лекарства в России - РИА Новости, 15.03.2022
Bayer продолжит производить лекарства в России
Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:44
2022-03-15T14:51
экономика
bayer
снг
россия
белоруссия
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения."Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции... Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
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экономика, bayer, снг, россия, белоруссия, здоровье - общество
14:44 15.03.2022 (обновлено: 14:51 15.03.2022)
 
Bayer продолжит производить лекарства в России

В компании Bayer заявили, что продолжат производить лекарства в России и сохранят поставки

© AP Photo / Michael SohnШтаб-квартира компании Bayer AG в Леверкузене, Германия
Штаб-квартира компании Bayer AG в Леверкузене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Штаб-квартира компании Bayer AG в Леверкузене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения.
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Bayer профинансирует работу центра биотехнологий в "Сколтехе"
"Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции... Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.
Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
 
ЭкономикаBayerСНГРоссияБелоруссияЗдоровье - Общество
 
 
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