https://ria.ru/20220315/bayer-1778266071.html

Bayer продолжит производить лекарства в России

Bayer продолжит производить лекарства в России - РИА Новости, 15.03.2022

Bayer продолжит производить лекарства в России

Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:44

2022-03-15T14:44

2022-03-15T14:51

экономика

bayer

снг

россия

белоруссия

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения."Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции... Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).

https://ria.ru/20210319/skoltekh-1602013038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, bayer, снг, россия, белоруссия, здоровье - общество