https://ria.ru/20220315/bayden-1778350679.html
Байден выделил Украине более 13 миллиардов долларов
Байден выделил Украине более 13 миллиардов долларов - РИА Новости, 15.03.2022
Байден выделил Украине более 13 миллиардов долларов
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:48
2022-03-15T21:48
2022-03-15T22:01
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.Свою подпись глава администрации поставил под документом на церемонии в Белом доме.Закон продлевает период финансирования правительства до 30 сентября. Без его принятия стране бы грозила приостановка работы многих правительственных учреждений.Конгресс выделяет 782 миллиарда долларов на нужды обороны, 730 миллиардов составляют необоронные статьи. Полный текст документа превышает 2,5 тысячи страниц.В него вошел самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, который включает также расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО за счет размещения там американских сил.Ассигнования на борьбу с коронавирусной пандемией в размере 15,6 миллиарда долларов конгресс проводит отдельным законопроектом. Обособленно от бюджетного документа также прорабатывается законопроект о запрете на импорт энергоносителей из России и оказание давления на нее во Всемирной торговой организации из-за военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, нато, джо байден, сша
21:48 15.03.2022 (обновлено: 22:01 15.03.2022)
Байден выделил Украине более 13 миллиардов долларов
Президент США Байден выделил Украине более 13 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года объемом в 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.
Свою подпись глава администрации поставил под документом на церемонии в Белом доме.
Закон продлевает период финансирования правительства до 30 сентября. Без его принятия стране бы грозила приостановка работы многих правительственных учреждений.
Конгресс выделяет 782 миллиарда долларов на нужды обороны, 730 миллиардов составляют необоронные статьи. Полный текст документа превышает 2,5 тысячи страниц.
В него вошел самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине
, который включает также расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО
за счет размещения там американских сил.
Ассигнования на борьбу с коронавирусной пандемией в размере 15,6 миллиарда долларов конгресс проводит отдельным законопроектом. Обособленно от бюджетного документа также прорабатывается законопроект о запрете на импорт энергоносителей из России и оказание давления на нее во Всемирной торговой организации из-за военной операции на Украине.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.