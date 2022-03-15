https://ria.ru/20220315/bayden-1778344060.html

Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу

Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу - РИА Новости, 15.03.2022

Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу

Президент США Джо Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:33

2022-03-15T20:33

2022-03-15T20:33

обострение ситуации в днр и лнр

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европа

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.По ее словам, в рамках своей поездки в Европу хозяин Белого дома также планирует принять участие в саммите Евросовета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html

https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html

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украина

европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, нато, украина, европа, джо байден