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Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/bayden-1778344060.html
Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу
Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу - РИА Новости, 15.03.2022
Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу
Президент США Джо Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:33
2022-03-15T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
украина
европа
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.По ее словам, в рамках своей поездки в Европу хозяин Белого дома также планирует принять участие в саммите Евросовета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html
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в мире, россия, нато, украина, европа, джо байден
20:33 15.03.2022
 
Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу

Белый дом: Байден в конце марта посетит Европу для участия в экстренном саммите НАТО

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
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По ее словам, в рамках своей поездки в Европу хозяин Белого дома также планирует принять участие в саммите Евросовета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОУкраинаЕвропаДжо Байден
 
 
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