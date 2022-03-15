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Россия ввела персональные санкции против Байдена - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия ввела персональные санкции против Байдена
Россия ввела персональные санкции против Байдена - РИА Новости, 15.03.2022
Россия ввела персональные санкции против Байдена
Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:42
2022-03-15T20:30
сша
россия
джо байден
энтони блинкен
марк милли
хиллари клинтон
украина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 марта — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД."В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден &lt;…&gt;, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", — отметили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что подобное решение — встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию. Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:"В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер", — отмечается в заявлении ведомства.В МИД подчеркнули, что ответные санкции будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778249529.html
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сша, россия, джо байден, энтони блинкен, марк милли, хиллари клинтон, украина, центральный банк рф (цб рф)
17:42 15.03.2022 (обновлено: 20:30 15.03.2022)
 
Россия ввела персональные санкции против Байдена

МИД России сообщил о персональных санкциях против президента США Байдена

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 марта — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден <…>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", — отметили в ведомстве.
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Глава СПЧ назвал цель введения санкций против России
В министерстве подчеркнули, что подобное решение — встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию.
Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:
  1. 1
    Джозеф Байден;
  2. 2
    Энтони Блинкен — госсекретарь США;
  3. 3
    Ллойд Остин — министр обороны США;
  4. 4
    Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов;
  5. 5
    Джейкоб Салливан — помощник Президента США по национальной безопасности;
  6. 6
    Уильям Бернс — директор ЦРУ;
  7. 7
    Дженнифер Псаки — пресс-секретарь Белого дома;
  8. 8
    Далип Сингх — заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
  9. 9
    Саманта Пауэр — директор Агентства по международному развитию;
  10. 10
    Хантер Байден — сын президента США;
  11. 11
    Хиллари Клинтон — бывший кандидат в президенты США;
  12. 12
    Адевейл Адейемо — первый заместитель министра финансов;
  13. 13
    Рета Джо Льюис — президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
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В МИД подчеркнули, что ответные санкции будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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