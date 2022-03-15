https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html

Россия ввела персональные санкции против Байдена

Россия ввела персональные санкции против Байдена - РИА Новости, 15.03.2022

Россия ввела персональные санкции против Байдена

Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:42

2022-03-15T17:42

2022-03-15T20:30

сша

россия

джо байден

энтони блинкен

марк милли

хиллари клинтон

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 марта — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД."В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден <…>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", — отметили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что подобное решение — встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию. Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:"В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер", — отмечается в заявлении ведомства.В МИД подчеркнули, что ответные санкции будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778249529.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778240289.html

https://ria.ru/20220315/tovary-1778300733.html

https://ria.ru/20220315/indiya-1778269751.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, джо байден, энтони блинкен, марк милли, хиллари клинтон, украина, центральный банк рф (цб рф)