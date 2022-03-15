17:42 15.03.2022 (обновлено: 20:30 15.03.2022)
Россия ввела персональные санкции против Байдена
МИД России сообщил о персональных санкциях против президента США Байдена
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 15 марта — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против президента США Джо Байдена, сообщили в МИД.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден <…>, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что подобное решение — встречная реакция на русофобский курс нынешнего руководства США, отчаянно пытающегося сохранить американскую гегемонию.
Вот как выглядит полный список попавших под ответные санкции:
- 1Джозеф Байден;
- 2Энтони Блинкен — госсекретарь США;
- 3Ллойд Остин — министр обороны США;
- 4Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов;
- 5Джейкоб Салливан — помощник Президента США по национальной безопасности;
- 6Уильям Бернс — директор ЦРУ;
- 7Дженнифер Псаки — пресс-секретарь Белого дома;
- 8Далип Сингх — заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
- 9Саманта Пауэр — директор Агентства по международному развитию;
- 10Хантер Байден — сын президента США;
- 11Хиллари Клинтон — бывший кандидат в президенты США;
- 12Адевейл Адейемо — первый заместитель министра финансов;
- 13Рета Джо Льюис — президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
"В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер", — отмечается в заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что ответные санкции будут приниматься параллельно с решениями правительства по защите российской экономики и ее устойчивого развития.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.