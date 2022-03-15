Рейтинг@Mail.ru
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/bank-1778283800.html
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России - РИА Новости, 15.03.2022
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России
Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:54
2022-03-15T15:54
экономика
россия
unicredit group
юникредит банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147331/79/1473317958_0:228:4371:2687_1920x0_80_0_0_c6e9b6691f54f624af0521a247443af5.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на конференции, организованной американским инвестбанком Morgan Stanley."Никаких выводов нельзя делать в одночасье, но вскоре мы сообщим более подробно (о решении по вопросу работы в России - ред.). Очевидно, нам нужно серьезно подумать о влиянии, последствиях и сложности отделения целого банка от страны", - приводит агентство Блумберг слова гендиректора.С момента начала военной операции России на Украине западные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147331/79/1473317958_243:0:4128:2914_1920x0_80_0_0_20c525108f269bc9137aafed777e8fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, unicredit group, юникредит банк
15:54 15.03.2022
 
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России

Итальянский банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace Итальянский банк Uniсredit
Итальянский банк Uniсredit - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Итальянский банк Uniсredit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на конференции, организованной американским инвестбанком Morgan Stanley.
"Никаких выводов нельзя делать в одночасье, но вскоре мы сообщим более подробно (о решении по вопросу работы в России - ред.). Очевидно, нам нужно серьезно подумать о влиянии, последствиях и сложности отделения целого банка от страны", - приводит агентство Блумберг слова гендиректора.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
06:32
Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП
С момента начала военной операции России на Украине западные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.
Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
 
ЭкономикаРоссияUniCredit GroupЮниКредит Банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала