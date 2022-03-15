https://ria.ru/20220315/bank-1778283800.html
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России - РИА Новости, 15.03.2022
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России
Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:54
2022-03-15T15:54
2022-03-15T15:54
экономика
россия
unicredit group
юникредит банк
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на конференции, организованной американским инвестбанком Morgan Stanley."Никаких выводов нельзя делать в одночасье, но вскоре мы сообщим более подробно (о решении по вопросу работы в России - ред.). Очевидно, нам нужно серьезно подумать о влиянии, последствиях и сложности отделения целого банка от страны", - приводит агентство Блумберг слова гендиректора.С момента начала военной операции России на Украине западные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, unicredit group, юникредит банк
Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России
Итальянский банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России