https://ria.ru/20220315/bank-1778283800.html

Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России

Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России - РИА Новости, 15.03.2022

Банк Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России

Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:54

2022-03-15T15:54

2022-03-15T15:54

экономика

россия

unicredit group

юникредит банк

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Итальянская банковская группа Unicredit оценивает перспективы дальнейшей работы в России и объявит о своем решении позже, заявил Андреа Орчел (Andrea Orcel) на конференции, организованной американским инвестбанком Morgan Stanley."Никаких выводов нельзя делать в одночасье, но вскоре мы сообщим более подробно (о решении по вопросу работы в России - ред.). Очевидно, нам нужно серьезно подумать о влиянии, последствиях и сложности отделения целого банка от страны", - приводит агентство Блумберг слова гендиректора.С момента начала военной операции России на Украине западные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, unicredit group, юникредит банк