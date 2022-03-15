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Сбербанк продлит срок действия банковских карт - РИА Новости, 15.03.2022
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Сбербанк продлит срок действия банковских карт
Сбербанк продлит срок действия банковских карт - РИА Новости, 15.03.2022
Сбербанк продлит срок действия банковских карт
Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт, действие которых истекает с апреля, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:02
2022-03-15T10:02
экономика
россия
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт, действие которых истекает с апреля, говорится в сообщении кредитной организации."Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игоря Ковалева.В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, добавили в банке.Все действующие карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжают работать на территории России, напомнили в банке. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.
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экономика, россия, сбербанк россии, санкции в отношении россии
10:02 15.03.2022
 
Сбербанк продлит срок действия банковских карт

Сбербанк продлит срок действия банковских карт, действие которых истекает с апреля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнформация о приеме к оплате карты "МИР"
Информация о приеме к оплате карты МИР - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Информация о приеме к оплате карты "МИР"
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт, действие которых истекает с апреля, говорится в сообщении кредитной организации.
"Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игоря Ковалева.
В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, добавили в банке.
Все действующие карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжают работать на территории России, напомнили в банке. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.
Стенд VTB - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 12:39
Карты ВТБ будут действовать бессрочно
 
ЭкономикаРоссияСбербанк РоссииСанкции в отношении России
 
 
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