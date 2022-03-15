https://ria.ru/20220315/bank-1778199411.html

Сбербанк продлит срок действия банковских карт

Сбербанк продлит срок действия банковских карт - РИА Новости, 15.03.2022

Сбербанк продлит срок действия банковских карт

Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт, действие которых истекает с апреля, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:02

2022-03-15T10:02

2022-03-15T10:02

экономика

россия

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт, действие которых истекает с апреля, говорится в сообщении кредитной организации."Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игоря Ковалева.В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, добавили в банке.Все действующие карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжают работать на территории России, напомнили в банке. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.

https://ria.ru/20220308/vtb-1777139819.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, сбербанк россии, санкции в отношении россии