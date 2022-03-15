https://ria.ru/20220315/banany-1778182952.html
Антироссийские санкции ударили по Эквадору
Антироссийские санкции ударили по Эквадору - РИА Новости, 15.03.2022
Антироссийские санкции ударили по Эквадору
Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора гроздями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T05:49
2022-03-15T05:49
2022-03-15T05:52
сша
эквадор
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россия
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КИТО, 15 мар - РИА Новости. Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора гроздями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины, следует из заявления бизнесменов и из сообщений в соцсетях.Ранее посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что эквадорские производители сельхозпродукции обеспокоены возможными проблемами с поставками в РФ из-за санкций, введенных ЕС и США на фоне ситуации вокруг Украины. Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию, отмечал, что экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора за рубеж. По итогам 2021 года было экспортировано 6,8 миллиона тонн, из них в Россию из латиноамериканской страны было направлено 1,51 миллиона тонн."Мы просим президента страны, чтобы (правительство) купило излишки бананов", - сказал журналистам представитель производителей бананов провинции Эль-Оро Сегундо Лосано. В стране, по оценкам бизнеса, с начала конфликта скопилось свыше миллиона ящиков бананов из-за проблем с поставками.В провинции Гуаяс, согласно местным СМИ и соцсетям, сотни производителей перекрыли дороги. Они просят создать специальный резервный фонд и контролировать официальную цену на ящик бананов.По словам бизнесменов, до конфликта между Россией и Украиной ящик бананов стоил между 3,50 и 6 долларами, а теперь он продается по цене 6 центов - 1,30 доллара, поскольку производители вынуждены перенаправлять поставки на другие рынки.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, эквадор, в мире, россия
05:49 15.03.2022 (обновлено: 05:52 15.03.2022)
Антироссийские санкции ударили по Эквадору
В Эквадоре производители бананов перекрыли дороги на фоне ситуации вокруг Украины
КИТО, 15 мар - РИА Новости. Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора гроздями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины, следует из заявления бизнесменов и из сообщений в соцсетях.
Ранее посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил РИА Новости, что эквадорские производители сельхозпродукции обеспокоены возможными проблемами с поставками в РФ из-за санкций, введенных ЕС и США
на фоне ситуации вокруг Украины
. Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию
, отмечал, что экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора
за рубеж. По итогам 2021 года было экспортировано 6,8 миллиона тонн, из них в Россию из латиноамериканской страны было направлено 1,51 миллиона тонн.
"Мы просим президента страны, чтобы (правительство) купило излишки бананов", - сказал журналистам представитель производителей бананов провинции Эль-Оро Сегундо Лосано. В стране, по оценкам бизнеса, с начала конфликта скопилось свыше миллиона ящиков бананов из-за проблем с поставками.
В провинции Гуаяс
, согласно местным СМИ и соцсетям, сотни производителей перекрыли дороги. Они просят создать специальный резервный фонд и контролировать официальную цену на ящик бананов.
По словам бизнесменов, до конфликта между Россией и Украиной ящик бананов стоил между 3,50 и 6 долларами, а теперь он продается по цене 6 центов - 1,30 доллара, поскольку производители вынуждены перенаправлять поставки на другие рынки.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.