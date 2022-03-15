https://ria.ru/20220315/aviareysy-1778198016.html

Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Таджикистан сильно задержан

Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Таджикистан сильно задержан - РИА Новости, 15.03.2022

Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Таджикистан сильно задержан

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан) задержан на 13 часов из-за перевода лайнера в Государственный реестр... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:26

2022-03-15T10:26

2022-03-15T10:26

туризм

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худжанд

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уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан) задержан на 13 часов из-за перевода лайнера в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ, сообщает Уральская транспортная прокуратура."В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса U6-8955 по маршруту Екатеринбург – Худжанд авиакомпании "Уральские авиалинии". Рейс регулярный. Планируемое время вылета – 15.00 (13.00 мск) 15 марта. Регистрация не производилась, пассажиры своевременно оповещены. Причина задержки – перевод в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ", — говорится в сообщении.Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, изначально рейс во второй по величине город Таджикистана должен был вылететь в 01.00 (23.00 мск 14 марта), задержка составляет 13 часов. Также, по данным онлайн-табло, уже 15 часов не может вылететь рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Душанбе.

https://ria.ru/20220315/ogranicheniya-1778188949.html

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Лана Баева

туризм, худжанд, кольцово, таджикистан, уральские авиалинии, екатеринбург, новости - туризм, авиакомпании, самолеты, санкции в отношении россии