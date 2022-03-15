https://ria.ru/20220315/ashan-1778255274.html

"Ашан" останется в России, заявил глава Союза французских предпринимателей

"Ашан" останется в России, заявил глава Союза французских предпринимателей - РИА Новости, 15.03.2022

"Ашан" останется в России, заявил глава Союза французских предпринимателей

Французские фирмы остаются в России, правительство не давало рекомендаций покинуть рынок, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:00

2022-03-15T14:00

2022-03-15T15:49

ашан

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россия

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продукты

санкции

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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. Французские фирмы остаются в России, правительство не давало рекомендаций покинуть рынок, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.В эфире телеканала BFMTV ему задали вопрос, могут ли французские компании, в том числе "Ашан", "Данон", "Леруа Мерлен", "Декатлон" продолжать оставаться в стране, на который он ответил утвердительно, а также отметил, что "Ашан" присутствует в России и на Украине.По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек."Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя – платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT <…>. Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников", — подчеркнул Ру де Безье.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, различные бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220314/bayer-1778078942.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ашан, в мире, россия, франция, общество, экономика, продукты, санкции