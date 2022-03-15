https://ria.ru/20220315/arkheologiya-1777688996.html

Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии

Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии - РИА Новости, 15.03.2022

Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии

Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника “Куликово поле”. По их... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:00

2022-03-15T07:00

2022-03-15T07:00

наука

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

куликово поле (заповедник)

археология

тульская область

россия

наука

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника “Куликово поле”. По их словам, обнаруженные боевые наконечники стрел позволили точнее установить этапы экспансии потомков скифоидных культур из области среднего течения Дона на север в I-III веках нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.Наконечники стрел – важнейший археологический источник для реконструкции военного дела древности. С момента появления лука в позднем палеолите около 15-20 тысяч лет назад, технологии изготовления наконечников активно развивались, отражая нужды и традиции множества различных культур, рассказали археологи.Находки наконечников, сделанные специалистами музея-заповедника "Куликово поле" на территории Окско-Донского водораздела, по их словам, проливают свет на военную экспансию в этом регионе "позднескифских" племен периода первых веков нашей эры.По словам ученых, следы этой череды конфликтов присутствуют практически по всей южной границе лесной зоны европейской России. Наиболее яркие находки относятся к трем городищам в центре современной Тульской области, раскопанным специалистами музея-заповедника в последние годы.Среди находок наибольший интерес, по словам археологов, представляют особые боевые двушипные наконечники. С эпохи железного века оружие этого типа входит в массовое употребление у населения среднедонской скифоидной культуры, а к первым векам нашей эры распространяется во всей лесной зоне Восточной Европы.“Особенность таких стрел – два шипа в основании наконечника, которые обеспечивают высокую проникающую способность и создают обширные рваные раны при извлечении из тела. С учетом уровня медицины той эпохи, даже небольшое ранение подобным оружием приводило к сепсису и смерти”, – объяснил Евгений Столяров.Характерно, что все находки двушипных наконечников на территории Окско-Донского водораздела были сделаны в городищах местного населения, уничтоженных в результате штурма и пожара.Двушипные наконечники строго разделяются на два класса с разной технологией изготовления: кованные и вырубленные из листа железа. Благодаря комплексному анализу археологических памятников региона ученые установили, что эти технологии относятся к двум разным культурам."Первая разновидность – наконечники, аккуратно выкованные из отдельного куска металла – датируется I веком нашей эры и относится к первой волне скифоидных переселенцев. Изделия второго типа, изготовленные грубой вырубкой из прокованного листа железа, бытовали во II-III веках среди второй волны переселенцев, уже плотно обосновавшихся на этих землях", – отметил Столяров.Изменение технологии, по мнению ученых, связано с упрощением процесса для массового производства. Если кованных наконечников известно всего несколько десятков штук, то вырубленные археологи находят на отдельных памятниках в сотнях экземпляров.

https://ria.ru/20211129/arkheologiya-1760773699.html

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что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), археология, тульская область, россия, наука