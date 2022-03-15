Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечники стрел первого типа (1 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника “Куликово поле”. По их словам, обнаруженные боевые наконечники стрел позволили точнее установить этапы экспансии потомков скифоидных культур из области среднего течения Дона на север в I-III веках нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Наконечники стрел – важнейший археологический источник для реконструкции военного дела древности. С момента появления лука в позднем палеолите около 15-20 тысяч лет назад, технологии изготовления наконечников активно развивались, отражая нужды и традиции множества различных культур, рассказали археологи.
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
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Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
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Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
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Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
4 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
Находки наконечников, сделанные специалистами музея-заповедника "Куликово поле" на территории Окско-Донского водораздела, по их словам, проливают свет на военную экспансию в этом регионе "позднескифских" племен периода первых веков нашей эры.
По словам ученых, следы этой череды конфликтов присутствуют практически по всей южной границе лесной зоны европейской России. Наиболее яркие находки относятся к трем городищам в центре современной Тульской области, раскопанным специалистами музея-заповедника в последние годы.
“Еще до нашей эры началось активное движение на север среднедонской скифоидной культуры, одного из народов-"спутников" скифов. Это были племена с развитой воинской традицией. Отдельные находки указывают также на участие сарматов в этих процессах. В результате на пространстве от Днестра до Среднего Поволжья возник целый ряд новых культур”, – рассказал заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника “Куликово поле” Евгений Столяров.
Среди находок наибольший интерес, по словам археологов, представляют особые боевые двушипные наконечники. С эпохи железного века оружие этого типа входит в массовое употребление у населения среднедонской скифоидной культуры, а к первым векам нашей эры распространяется во всей лесной зоне Восточной Европы.
“Особенность таких стрел – два шипа в основании наконечника, которые обеспечивают высокую проникающую способность и создают обширные рваные раны при извлечении из тела. С учетом уровня медицины той эпохи, даже небольшое ранение подобным оружием приводило к сепсису и смерти”, – объяснил Евгений Столяров.
Характерно, что все находки двушипных наконечников на территории Окско-Донского водораздела были сделаны в городищах местного населения, уничтоженных в результате штурма и пожара.
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Двушипные наконечники строго разделяются на два класса с разной технологией изготовления: кованные и вырубленные из листа железа. Благодаря комплексному анализу археологических памятников региона ученые установили, что эти технологии относятся к двум разным культурам.
"Первая разновидность – наконечники, аккуратно выкованные из отдельного куска металла – датируется I веком нашей эры и относится к первой волне скифоидных переселенцев. Изделия второго типа, изготовленные грубой вырубкой из прокованного листа железа, бытовали во II-III веках среди второй волны переселенцев, уже плотно обосновавшихся на этих землях", – отметил Столяров.
Изменение технологии, по мнению ученых, связано с упрощением процесса для массового производства. Если кованных наконечников известно всего несколько десятков штук, то вырубленные археологи находят на отдельных памятниках в сотнях экземпляров.