Рейтинг@Mail.ru
Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220315/arkheologiya-1777688996.html
Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии
Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии - РИА Новости, 15.03.2022
Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии
Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника “Куликово поле”. По их... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:00
2022-03-15T07:00
наука
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
куликово поле (заповедник)
археология
тульская область
россия
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777699078_0:33:977:583_1920x0_80_0_0_194b43ec1df9c12addb18282c907feb9.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника “Куликово поле”. По их словам, обнаруженные боевые наконечники стрел позволили точнее установить этапы экспансии потомков скифоидных культур из области среднего течения Дона на север в I-III веках нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.Наконечники стрел – важнейший археологический источник для реконструкции военного дела древности. С момента появления лука в позднем палеолите около 15-20 тысяч лет назад, технологии изготовления наконечников активно развивались, отражая нужды и традиции множества различных культур, рассказали археологи.Находки наконечников, сделанные специалистами музея-заповедника "Куликово поле" на территории Окско-Донского водораздела, по их словам, проливают свет на военную экспансию в этом регионе "позднескифских" племен периода первых веков нашей эры.По словам ученых, следы этой череды конфликтов присутствуют практически по всей южной границе лесной зоны европейской России. Наиболее яркие находки относятся к трем городищам в центре современной Тульской области, раскопанным специалистами музея-заповедника в последние годы.Среди находок наибольший интерес, по словам археологов, представляют особые боевые двушипные наконечники. С эпохи железного века оружие этого типа входит в массовое употребление у населения среднедонской скифоидной культуры, а к первым векам нашей эры распространяется во всей лесной зоне Восточной Европы.“Особенность таких стрел – два шипа в основании наконечника, которые обеспечивают высокую проникающую способность и создают обширные рваные раны при извлечении из тела. С учетом уровня медицины той эпохи, даже небольшое ранение подобным оружием приводило к сепсису и смерти”, – объяснил Евгений Столяров.Характерно, что все находки двушипных наконечников на территории Окско-Донского водораздела были сделаны в городищах местного населения, уничтоженных в результате штурма и пожара.Двушипные наконечники строго разделяются на два класса с разной технологией изготовления: кованные и вырубленные из листа железа. Благодаря комплексному анализу археологических памятников региона ученые установили, что эти технологии относятся к двум разным культурам."Первая разновидность – наконечники, аккуратно выкованные из отдельного куска металла – датируется I веком нашей эры и относится к первой волне скифоидных переселенцев. Изделия второго типа, изготовленные грубой вырубкой из прокованного листа железа, бытовали во II-III веках среди второй волны переселенцев, уже плотно обосновавшихся на этих землях", – отметил Столяров.Изменение технологии, по мнению ученых, связано с упрощением процесса для массового производства. Если кованных наконечников известно всего несколько десятков штук, то вырубленные археологи находят на отдельных памятниках в сотнях экземпляров.
https://ria.ru/20211129/arkheologiya-1760773699.html
https://ria.ru/20220301/altgu-1775635727.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777699078_73:0:890:613_1920x0_80_0_0_cfa627caf0c82f0de2f58e8d55d02c9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), археология, тульская область, россия, наука
07:00 15.03.2022
 

Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечники стрел первого типа (1 в. н.э.)
Наконечники стрел первого типа (1 в. н.э.) - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника “Куликово поле”. По их словам, обнаруженные боевые наконечники стрел позволили точнее установить этапы экспансии потомков скифоидных культур из области среднего течения Дона на север в I-III веках нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Наконечники стрел – важнейший археологический источник для реконструкции военного дела древности. С момента появления лука в позднем палеолите около 15-20 тысяч лет назад, технологии изготовления наконечников активно развивались, отражая нужды и традиции множества различных культур, рассказали археологи.
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле" Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
 Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
1 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
2 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
3 из 4
Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
4 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
1 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.). Набор. Лежали вместе несколько штук.
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
2 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 4
Наконечник стрелы с шипами на черешке (4-3 вв. до н.э.)
© Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 4
Наконечники стрел второго типа (2- сер. 3 в. н.э.)
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
Находки наконечников, сделанные специалистами музея-заповедника "Куликово поле" на территории Окско-Донского водораздела, по их словам, проливают свет на военную экспансию в этом регионе "позднескифских" племен периода первых веков нашей эры.
По словам ученых, следы этой череды конфликтов присутствуют практически по всей южной границе лесной зоны европейской России. Наиболее яркие находки относятся к трем городищам в центре современной Тульской области, раскопанным специалистами музея-заповедника в последние годы.

“Еще до нашей эры началось активное движение на север среднедонской скифоидной культуры, одного из народов-"спутников" скифов. Это были племена с развитой воинской традицией. Отдельные находки указывают также на участие сарматов в этих процессах. В результате на пространстве от Днестра до Среднего Поволжья возник целый ряд новых культур”, – рассказал заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника “Куликово поле” Евгений Столяров.

Среди находок наибольший интерес, по словам археологов, представляют особые боевые двушипные наконечники. С эпохи железного века оружие этого типа входит в массовое употребление у населения среднедонской скифоидной культуры, а к первым векам нашей эры распространяется во всей лесной зоне Восточной Европы.
“Особенность таких стрел – два шипа в основании наконечника, которые обеспечивают высокую проникающую способность и создают обширные рваные раны при извлечении из тела. С учетом уровня медицины той эпохи, даже небольшое ранение подобным оружием приводило к сепсису и смерти”, – объяснил Евгений Столяров.
Характерно, что все находки двушипных наконечников на территории Окско-Донского водораздела были сделаны в городищах местного населения, уничтоженных в результате штурма и пожара.
Рукоять кинжала, VI в. до н.э. (рог) – подражание биметаллическим кинжалам - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 09:00Наука
Ученые из России раскрыли одну из загадок скифского мира
Двушипные наконечники строго разделяются на два класса с разной технологией изготовления: кованные и вырубленные из листа железа. Благодаря комплексному анализу археологических памятников региона ученые установили, что эти технологии относятся к двум разным культурам.
"Первая разновидность – наконечники, аккуратно выкованные из отдельного куска металла – датируется I веком нашей эры и относится к первой волне скифоидных переселенцев. Изделия второго типа, изготовленные грубой вырубкой из прокованного листа железа, бытовали во II-III веках среди второй волны переселенцев, уже плотно обосновавшихся на этих землях", – отметил Столяров.
Изменение технологии, по мнению ученых, связано с упрощением процесса для массового производства. Если кованных наконечников известно всего несколько десятков штук, то вырубленные археологи находят на отдельных памятниках в сотнях экземпляров.
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 09:00Наука
Алтай 5000 лет назад. Что рассказал ученым самый древний курган Сибири?
 
НаукаЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторКуликово поле (заповедник)АрхеологияТульская областьРоссияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала