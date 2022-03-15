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"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778277073.html
"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян
"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян - РИА Новости, 15.03.2022
"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян
"Аэрофлот" скорректировал график вывозных рейсов из-за задержек с получением разрешений, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:46
2022-03-15T15:46
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россия
таиланд
аэрофлот
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график вывозных рейсов из-за задержек с получением разрешений, сообщает перевозчик.Российская авиакомпания информирует о новом времени вылета специальных бортов для возвращения пассажиров из Египта, со Шри-Ланки, из Турции и Таиланда. "Изменения связаны с задержкой в получении разрешений, необходимых для выполнения заявленных международных полетов", — говорится в релизе.В соответствии с обновленным расписанием, в среду, 16 марта, планируются следующие рейсы (время указано местное): FV 6898 Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва (вылет из Шарм-эш-Шейха в 03.05, из Хургады в 04.55); FV 6970 Хургада — Москва (в 07.25), FV 6266 Коломбо — Москва (в 07.45), F7 8776 Анталья — Москва (в 06.40). На четверг, 17 марта, запланировано еще два: F7 1706 Стамбул — Москва (в 03.50), F7 9664 Пхукет — Москва (в 00.05).С 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций.
https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778232542.html
коломбо
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таиланд
египет
шри-ланка
турция
стамбул
хургада
пхукет (остров)
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коломбо, россия, таиланд, аэрофлот, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, египет, шри-ланка, турция, стамбул, хургада, пхукет (остров), анталья (провинция)
15:46 15.03.2022
 
"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян

"Аэрофлот" обновил график вывозных рейсов из Таиланда, Турции, Египта и со Шри-Ланки

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график вывозных рейсов из-за задержек с получением разрешений, сообщает перевозчик.
Российская авиакомпания информирует о новом времени вылета специальных бортов для возвращения пассажиров из Египта, со Шри-Ланки, из Турции и Таиланда. "Изменения связаны с задержкой в получении разрешений, необходимых для выполнения заявленных международных полетов", — говорится в релизе.
В соответствии с обновленным расписанием, в среду, 16 марта, планируются следующие рейсы (время указано местное): FV 6898 Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва (вылет из Шарм-эш-Шейха в 03.05, из Хургады в 04.55); FV 6970 Хургада — Москва (в 07.25), FV 6266 Коломбо — Москва (в 07.45), F7 8776 Анталья — Москва (в 06.40).
На четверг, 17 марта, запланировано еще два: F7 1706 Стамбул — Москва (в 03.50), F7 9664 Пхукет — Москва (в 00.05).
С 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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"Аэрофлот" возобновит полеты в Армению
 
ТуризмКоломбоРоссияТаиландАэрофлотНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажирыЕгипетШри-ЛанкаТурцияСтамбулХургадаПхукет (остров)Анталья (провинция)
 
 
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