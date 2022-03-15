https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778277073.html

"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян

"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян - РИА Новости, 15.03.2022

"Аэрофлот" скорректировал график вывозных спецрейсов для россиян

"Аэрофлот" скорректировал график вывозных рейсов из-за задержек с получением разрешений, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:46

2022-03-15T15:46

2022-03-15T15:46

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график вывозных рейсов из-за задержек с получением разрешений, сообщает перевозчик.Российская авиакомпания информирует о новом времени вылета специальных бортов для возвращения пассажиров из Египта, со Шри-Ланки, из Турции и Таиланда. "Изменения связаны с задержкой в получении разрешений, необходимых для выполнения заявленных международных полетов", — говорится в релизе.В соответствии с обновленным расписанием, в среду, 16 марта, планируются следующие рейсы (время указано местное): FV 6898 Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва (вылет из Шарм-эш-Шейха в 03.05, из Хургады в 04.55); FV 6970 Хургада — Москва (в 07.25), FV 6266 Коломбо — Москва (в 07.45), F7 8776 Анталья — Москва (в 06.40). На четверг, 17 марта, запланировано еще два: F7 1706 Стамбул — Москва (в 03.50), F7 9664 Пхукет — Москва (в 00.05).С 8 марта российские авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций.

https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778232542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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