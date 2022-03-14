https://ria.ru/20220314/zurabishvili-1778046466.html

Президент Грузии раскритиковала власти и оппозицию страны по теме Украины

Президент Грузии раскритиковала власти и оппозицию страны по теме Украины - РИА Новости, 14.03.2022

Президент Грузии раскритиковала власти и оппозицию страны по теме Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления с ежегодным докладом в парламенте раскритиковала и власти и оппозицию за действия на фоне ситуации на... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:00

2022-03-14T13:00

2022-03-14T13:00

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ТБИЛИСИ, 14 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления с ежегодным докладом в парламенте раскритиковала и власти и оппозицию за действия на фоне ситуации на Украине."Сегодня перед страной грешат обе стороны, и позиция, и оппозиция", - заявила Зурабишвили.Глава государства осудила действия правительства, которое подало заявку на членство в Евросоюз "без подкрепления совместными подписями", а оппозицию раскритиковала за то, что она пытается за рубежом очернить имя и лицо Грузии и представить страну так, будто она предпочитает страх достоинству и поменяла внешнеполитический курс.Президент отметила, что поддерживает власти в том, что необходимо проявить осторожность, а оппозицию в том, что нужно быть более смелыми.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/evrosoyuz-1777068501.html

https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

https://ria.ru/20220311/zaklyuchenie-1777582518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, грузия, россия, киев, вооруженные силы рф, евросоюз, оон