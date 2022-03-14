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СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022
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СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве
СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве
Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:57
2022-03-14T11:02
в мире
украина
киев
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским производителем военно-транспортных самолетов.На видео продолжительностью восемь секунд, выложенном в Telegram-канале издания, можно увидеть серые клубы дыма, поднимающиеся на заднем плане.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф, россия
10:57 14.03.2022 (обновлено: 11:02 14.03.2022)
 
СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве

Украинские СМИ публикуют видео, на котором предположительно горит завод "Антонов" в Киеве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборочный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"
Сборочный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ, филиал компании ГП Антонов, где налажено серийное производство самолетов Антонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сборочный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ", филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским производителем военно-транспортных самолетов.
На видео продолжительностью восемь секунд, выложенном в Telegram-канале издания, можно увидеть серые клубы дыма, поднимающиеся на заднем плане.
 
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