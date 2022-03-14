https://ria.ru/20220314/zavod-1778011737.html

СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве

СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022

СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве

Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:57

2022-03-14T10:57

2022-03-14T11:02

в мире

украина

киев

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/43/1499214303_0:180:2784:1746_1920x0_80_0_0_2c7a1bf67f8eb0bd714639b42ae7bfed.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским производителем военно-транспортных самолетов.На видео продолжительностью восемь секунд, выложенном в Telegram-канале издания, можно увидеть серые клубы дыма, поднимающиеся на заднем плане.

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, вооруженные силы рф, россия