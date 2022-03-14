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СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве
СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве - РИА Новости, 14.03.2022
СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве
Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:57
2022-03-14T10:57
2022-03-14T11:02
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало видеозапись, на которой предположительно горит завод "Антонов" в Киеве, являющийся крупнейшим украинским производителем военно-транспортных самолетов.На видео продолжительностью восемь секунд, выложенном в Telegram-канале издания, можно увидеть серые клубы дыма, поднимающиеся на заднем плане.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы рф, россия
10:57 14.03.2022 (обновлено: 11:02 14.03.2022)
СМИ опубликовали видео, на котором, возможно, горит завод "Антонов" в Киеве
Украинские СМИ публикуют видео, на котором предположительно горит завод "Антонов" в Киеве