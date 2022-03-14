https://ria.ru/20220314/zasyadko-1778076299.html
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ
Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:42
2022-03-14T14:42
2022-03-14T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР в Telegram."Горняки государственного унитарного предприятия ДНР "Шахта им. Засядько" подняты на поверхность", - сообщили в ведомстве.В понедельник украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ
В ДНР сообщили, что горняки подняты из шахты Засядько на поверхность после обстрела ВСУ