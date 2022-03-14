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В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ

В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ

Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:42

2022-03-14T14:42

2022-03-14T14:42

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР в Telegram."Горняки государственного унитарного предприятия ДНР "Шахта им. Засядько" подняты на поверхность", - сообщили в ведомстве.В понедельник украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты.

https://ria.ru/20220314/lnr-1778064340.html

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Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины