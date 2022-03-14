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В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/zasyadko-1778076299.html
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.03.2022
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ
Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:42
2022-03-14T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР в Telegram."Горняки государственного унитарного предприятия ДНР "Шахта им. Засядько" подняты на поверхность", - сообщили в ведомстве.В понедельник украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
14:42 14.03.2022
 
В ДНР горняков подняли из шахты на поверхность после обстрела ВСУ

В ДНР сообщили, что горняки подняты из шахты Засядько на поверхность после обстрела ВСУ

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Горняки с шахты Засядько в Донецкой народной республики подняты на поверхность после обстрела украинскими националистами, говорится в сообщении министерства угля и энергетики ДНР в Telegram.
"Горняки государственного унитарного предприятия ДНР "Шахта им. Засядько" подняты на поверхность", - сообщили в ведомстве.
В понедельник украинскими националистами был произведен артиллерийский обстрел Киевского района Донецка. Отмечается, что в результате был обесточен вентиляционный ствол шахты имени Засядько, под землей в это время находились более 80 сотрудников шахты.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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