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Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых
Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых - РИА Новости, 15.03.2022
Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-14T23:49
2022-03-14T23:49
2022-03-15T00:00
экономика
михаил мишустин
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства."В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года", — говорится в сообщении.По данным кабмина, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу."Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", — отметили в правительстве.Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, добавили в кабмине.
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз
23:49 14.03.2022 (обновлено: 00:00 15.03.2022)
Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых
Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства.
"В России
вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза
, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года", — говорится в сообщении.
По данным кабмина, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.
"Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", — отметили в правительстве.
Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, добавили в кабмине.