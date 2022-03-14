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Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых

Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых - РИА Новости, 15.03.2022

Мишустин подписал постановление о временном запрете экспорта зерновых

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-14T23:49

2022-03-14T23:49

2022-03-15T00:00

экономика

михаил мишустин

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства."В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года", — говорится в сообщении.По данным кабмина, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу."Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", — отметили в правительстве.Это решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, добавили в кабмине.

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия, евразийский экономический союз