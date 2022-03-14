https://ria.ru/20220314/zakony-1778057698.html

Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО

Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО - РИА Новости, 14.03.2022

Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:48

2022-03-14T13:48

2022-03-14T13:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка. Документ, в частности, ограничивает доступ к информации об акционерных обществах из России и запрещает перестраховку у иностранных структур из недружественных государств.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ, внесенный правительством, был разработан в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Так, в целях недопущения дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами он повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только ЦБ, но и Росимущество, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минфину и Счетной палате по их запросам.Кроме того, российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий.В соответствии с документом, совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию. Данные нормы будут действовать до конца 2022 года.Также законом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220314/zakon-1778051159.html

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777633857.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии