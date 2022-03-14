https://ria.ru/20220314/zakony-1778057698.html
Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО
Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО - РИА Новости, 14.03.2022
Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:48
2022-03-14T13:48
2022-03-14T13:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка. Документ, в частности, ограничивает доступ к информации об акционерных обществах из России и запрещает перестраховку у иностранных структур из недружественных государств.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ, внесенный правительством, был разработан в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Так, в целях недопущения дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами он повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только ЦБ, но и Росимущество, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минфину и Счетной палате по их запросам.Кроме того, российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий.В соответствии с документом, совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию. Данные нормы будут действовать до конца 2022 года.Также законом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220314/zakon-1778051159.html
https://ria.ru/20220311/kompanii-1777633857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Путин подписал закон, ограничивающий доступ к информации об АО
Президент Путин подписал закон, ограничивающий доступ к данным об акционерных обществах
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка. Документ, в частности, ограничивает доступ к информации об акционерных обществах из России и запрещает перестраховку у иностранных структур из недружественных государств.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, внесенный правительством, был разработан в целях защиты национальных интересов России
в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Так, в целях недопущения дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами он повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.
Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только ЦБ
, но и Росимущество
, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минфину
и Счетной палате по их запросам.
Кроме того, российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий.
В соответствии с документом, совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию. Данные нормы будут действовать до конца 2022 года.
Также законом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.