https://ria.ru/20220314/zakon-1778066191.html

Путин подписал закон о регистрации иностранных самолетов

Путин подписал закон о регистрации иностранных самолетов - РИА Новости, 14.03.2022

Путин подписал закон о регистрации иностранных самолетов

Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, а также... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:11

2022-03-14T14:11

2022-03-14T16:42

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, а также выдавать им российские сертификаты летной годности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Эти меры позволят российским компаниям сохранить парк самолетов и эксплуатировать иностранные воздушные суда на внутренних линиях. К сертификации привлекут сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит профильное ведомство.В сфере морского и внутреннего водного транспорта правительство сможет вводить ответные ограничения против иностранных судов тех государств, которые запретили российским судам заходить в свои порты.Железнодорожный подвижной состав теперь должен обязательно проходить пономерной учет. Учитывая повышенный риск санкций против российских компаний, необходимо урегулировать отношения в области пономерного учета на уровне российского нормативного правового акта.Кроме того, закон продлевает до 31 декабря 2023 года срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики должны выполнить сертификацию средств обеспечения безопасности.По словам члена комитета Совфеда по экономполитике Александра Пронюшкина, такие решения повысят устойчивость транспортного комплекса в условиях санкций, поддержат гражданскую авиацию, а также морской, внутренний водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.Пятого марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за риска арестов и задержаний воздушных судов.Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию. Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.

https://ria.ru/20220313/sertifikaty-1777893442.html

https://ria.ru/20220312/polet-1777816282.html

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика