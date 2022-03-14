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Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 14.03.2022
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Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов
Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 14.03.2022
Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:21
2022-03-14T13:42
владимир путин
экономика
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения устойчивости региональных и местных бюджетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон дает возможность региональным бюджетам предоставлять Пенсионному фонду России (ПФР) субвенции на социальную поддержку граждан. Это позволит во исполнение поручения президента РФ предоставлять выплаты на детей от 8 до 16 лет на принципах "одного окна" через ПФР.В связи с удорожанием строительства закон также продлевает на 2022 год право регионов направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов.Кроме того, до 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы, согласно которой размер резервных фондов региональных и местных властей не может превышать более чем на 3% общий объем расходов, утвержденных региональным или местным бюджетом.Это позволит направлять остатки средств консолидированных бюджетов субъектов РФ на увеличение их резервных фондов, а потом использовать для нивелирования последствий роста цен на товары первой необходимости, стройматериалы, выравнивания кассовых разрывов и исполнения первоочередных расходных обязательств.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220314/dokhody-1778052256.html
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владимир путин, экономика, россия, пенсионный фонд рф
13:21 14.03.2022 (обновлено: 13:42 14.03.2022)
 
Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов

Президент Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных и местных бюджетов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения устойчивости региональных и местных бюджетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон дает возможность региональным бюджетам предоставлять Пенсионному фонду России (ПФР) субвенции на социальную поддержку граждан. Это позволит во исполнение поручения президента РФ предоставлять выплаты на детей от 8 до 16 лет на принципах "одного окна" через ПФР.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:27
Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
В связи с удорожанием строительства закон также продлевает на 2022 год право регионов направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов.
Кроме того, до 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы, согласно которой размер резервных фондов региональных и местных властей не может превышать более чем на 3% общий объем расходов, утвержденных региональным или местным бюджетом.
Это позволит направлять остатки средств консолидированных бюджетов субъектов РФ на увеличение их резервных фондов, а потом использовать для нивелирования последствий роста цен на товары первой необходимости, стройматериалы, выравнивания кассовых разрывов и исполнения первоочередных расходных обязательств.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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