https://ria.ru/20220314/zakon-1778051159.html

Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов

Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 14.03.2022

Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:21

2022-03-14T13:21

2022-03-14T13:42

владимир путин

экономика

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в бюджетное законодательство в целях создания условий для поддержки граждан и повышения устойчивости региональных и местных бюджетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон дает возможность региональным бюджетам предоставлять Пенсионному фонду России (ПФР) субвенции на социальную поддержку граждан. Это позволит во исполнение поручения президента РФ предоставлять выплаты на детей от 8 до 16 лет на принципах "одного окна" через ПФР.В связи с удорожанием строительства закон также продлевает на 2022 год право регионов направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию не только инфраструктурных, но и региональных проектов.Кроме того, до 1 января 2023 года приостанавливается действие нормы, согласно которой размер резервных фондов региональных и местных властей не может превышать более чем на 3% общий объем расходов, утвержденных региональным или местным бюджетом.Это позволит направлять остатки средств консолидированных бюджетов субъектов РФ на увеличение их резервных фондов, а потом использовать для нивелирования последствий роста цен на товары первой необходимости, стройматериалы, выравнивания кассовых разрывов и исполнения первоочередных расходных обязательств.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220314/dokhody-1778052256.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, россия, пенсионный фонд рф