https://ria.ru/20220314/zagadka-1777977959.html

Кулеба назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей "загадкой"

Кулеба назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей "загадкой" - РИА Новости, 14.03.2022

Кулеба назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей "загадкой"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей "дипломатической загадкой" и попросил страны НАТО... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T02:40

2022-03-14T02:40

2022-03-14T02:41

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей "дипломатической загадкой" и попросил страны НАТО оказать поддержку.Глава украинского МИД подчеркнул, что его страна продолжит оказывать давление на США и партнеров, чтобы они предоставили стране истребители. По его словам, Украина не ожидает защиты от НАТО, а просит лишь предоставить необходимое оружие.Официальный представитель Белого Дома Джен Псаки ранее заявила, что передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне.Ранее Пентагон не поддержал планы Польши переправить украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По замыслу польских властей, истребители должны были быть переведены на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США затем сами распорядились их судьбой. Однако, как заявил Пентагон, разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая втягивание НАТО в конфликт.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777974589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, украина, в мире