02:40 14.03.2022 (обновлено: 02:41 14.03.2022)
Кулеба назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей "загадкой"
Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию с передачей Киеву истребителей "загадкой"
Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию вокруг возможности предоставления его стране истребителей "дипломатической загадкой" и попросил страны НАТО оказать поддержку.
"Честно говоря, все произошедшее вокруг этих истребителей за прошедшую неделю является своего рода дипломатической загадкой. С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов. Это напоминает мне другую игру - в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию. Нам нужны самолеты, чтобы спасти жизни наших людей и прекратить господство России в небе", - сказал Кулеба в интервью американскому каналу CBS.
Официальный представитель Белого Дома Джен Псаки ранее заявила, что передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне.
Ранее Пентагон не поддержал планы Польши переправить украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По замыслу польских властей, истребители должны были быть переведены на американскую авиабазу в Германии с тем, чтобы США затем сами распорядились их судьбой. Однако, как заявил Пентагон, разведывательное сообщество США заключило, что передача МиГ-29 может быть истолкована как эскалационный шаг и повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны, повышая втягивание НАТО в конфликт.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.