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Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 14.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220314/youtube-1778089910.html
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 14.03.2022
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда
Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:36
2022-03-14T15:51
медиавойны
youtube
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
гостелерадиофонд
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".Ранее Роскомнадзор выявил факт ограничения администрацией видеохостинга YouTube доступа к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Ведомство считает, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Также РКН отметил, что недопустимо какое-либо ограничение в отношении указанных каналов."Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", - говорится в telegram-аккаунте ведомства.Роскомнадзор напоминает, что Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ–XXI веков.В завершении ведомство проинформировало, что всего с апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 36 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против истории и культуры нашей страны.
https://ria.ru/20220227/blokirovka-1775345515.html
https://ria.ru/20220312/ntv-1777810708.html
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youtube, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, гостелерадиофонд
15:36 14.03.2022 (обновлено: 15:51 14.03.2022)
 
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube.
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".
Ранее Роскомнадзор выявил факт ограничения администрацией видеохостинга YouTube доступа к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Ведомство считает, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Также РКН отметил, что недопустимо какое-либо ограничение в отношении указанных каналов.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 10:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине
"Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", - говорится в telegram-аккаунте ведомства.
Роскомнадзор напоминает, что Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ–XXI веков.
В завершении ведомство проинформировало, что всего с апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 36 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против истории и культуры нашей страны.
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МедиавойныYouTubeОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Санкции в отношении РоссииГостелерадиофонд
 
 
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