15:36 14.03.2022 (обновлено: 15:51 14.03.2022)
Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда
Логотип видеохостинга YouTube.
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".
Ранее Роскомнадзор выявил факт ограничения администрацией видеохостинга YouTube доступа к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Ведомство считает, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Также РКН отметил, что недопустимо какое-либо ограничение в отношении указанных каналов.
"Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", - говорится в telegram-аккаунте ведомства.
Роскомнадзор напоминает, что Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ–XXI веков.
В завершении ведомство проинформировало, что всего с апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 36 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против истории и культуры нашей страны.