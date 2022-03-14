https://ria.ru/20220314/youtube-1778089910.html

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда - РИА Новости, 14.03.2022

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к ютьюб-каналам Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд". РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:36

2022-03-14T15:36

2022-03-14T15:51

медиавойны

youtube

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

гостелерадиофонд

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".Ранее Роскомнадзор выявил факт ограничения администрацией видеохостинга YouTube доступа к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Ведомство считает, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Также РКН отметил, что недопустимо какое-либо ограничение в отношении указанных каналов."Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", - говорится в telegram-аккаунте ведомства.Роскомнадзор напоминает, что Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ–XXI веков.В завершении ведомство проинформировало, что всего с апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 36 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против истории и культуры нашей страны.

https://ria.ru/20220227/blokirovka-1775345515.html

https://ria.ru/20220312/ntv-1777810708.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

youtube, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, гостелерадиофонд